„V utkání rezervních týmů se hrálo ve vysokém tempu s důslednou organizací hry. Soupeře jsme do žádných gólových šancí nepustili a naopak jsme sami jednu ze dvou vypracovaných příležitostí využili. Tři body jsou odměnou za práci a poctivost celého týmu,“ pochvaloval si trenér Baníku Ostrava B Tomáš Hejdušek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.