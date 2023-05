/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava B prohráli dobře rozehrané nedělní dopolední utkání 27. kola MSFL s Uničovem na Bazalech 1:3 a přenechali soupeři třetí místo v tabulce. Jediným pozitivem je, že mají zápas k dobru.

Baník Ostrava B - Uničov 1:3 (MSFL - 27. kolo, 7. 5. 2023) | Foto: FC Baník Ostrava

Rezerva Baníku vedla po brance Říhy, do srabu ji poslal Holaň. Ten vyfasoval červenou kartu, navíc zavinil penaltu, ze které hosté gólem do šatny Ambrozkem srovnali. Po změně stran Uničov přesilovku zužitkoval. V posledních deseti minutách dokonali jeho obrat Vichta a Komenda. Hanáci slavili, Slezanům zbyli jen oči pro pláč.

„Zápas ovlivnila v náš neprospěch poslední minuta prvního poločasu. Udělali jsme chybu v defenzivě, za kterou jsme dvakrát pykali. Jednak vyrovnávací brankou a následně červenou kartou. To nám narušilo plán do další hry, museli jsme reagovat změnou rozestavění i hráčů,“ řekl trenér Baníku B Milan Chalupa.

„I tak jsme věřili, že to můžeme zvládnout poctivou obranou a rychlým přechodem. Soupeře jsme do šancí nepouštěli, sami jsme tam měli tři přečíslení, která jsme nedotáhli. Pak přišla opět chyba vzadu, nepokrytý jediný hráč ve vápně a Uničov se dostal do vedení, které v závěru pojistil třetím gólem,“ dodal zklamaný Milan Chalupa.

MSFL – 27. kolo (neděle 7. 5. 2023):

Baník Ostrava B – Uničov 1:3 (1:1)

Branky: 24. Říha – 45+2. z pen. Ambrozek, 82. Vichta, 88. Komenda. Rozhodčí: Marek – Bělák, Šimoník. ŽK: Sanneh, Temel – Koutný. ČK: 45. Holaň (Baník B). Diváci: 220.

Baník Ostrava B: Hrubý – Sanneh, Říha, Stoklásek, Zálešák (83. Krupička) – P. Jaroň (75. Látal), Holaň, Drozd (46. Temel), Provazník (46. Elekana), Chukwudi (64. M. Jaroň) – Smékal. Trenér: Chalupa.