„Nevidím vůli a podporu,“ začal vysvětlovat důvody, z jakých se rozhodl k tomuto kroku. Podle něj by se MSFL měla hrát tam, kde je o ni zájem, kde bude mít zázemí a bude podporována. Proto nechal v uplynulých dnech převést práva na Moravskoslezskou fotbalovou ligu do rukou MFK FM z.s.

Ve středu vše schválil Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR). „My se už pět let snažíme o rekonstrukci areálu v Petřkovicích, a vybudování nového zázemí, bohužel se nám politiky nepodařilo přesvědčit, že FC Odra je vhodný subjekt podpory. Kluby na úrovni třetí ligy masívně investovaly do zázemí a infrastruktury klubů – náš areál se stal nedůstojným pro tuto úroveň poloprofesionální soutěže,“ uvedl Tač s tím, že areál je limitován možností dalšího rozvoje třeba o nové hrací plochy.

„Schválením průmyslové zóny pro drobné podnikání v těsné blízkosti stávajícího klubu se i tento potenciál vyčerpal,“ zmínil Tač. „Je složité dělat fotbal na poloprofesionální úrovni ve městě, které podporuje ve fotbale jen jeden klub. Je složité dělat fotbal v místě, kde jste tak trochu s výši hrané soutěže na obtíž, nebo jen tiše trpěn,“ pokračoval šéf klubu.

„Rozumím tomu, že z pohledu financování podpory sportu je dnešní doba složitější, přesto sám vše financovat nechci. Ostrava by se měla zamyslet, kde se dnes fotbalově nachází, a co tady vlastně z dospělého fotbalu zbylo,“ dodal Petr Tač, o němž se sice spekuluje, že by měl své fotbalové zájmy zaměřit na nedaleký Hlučín, nicméně podle svých slov nekončí ani v Petřkovicích.

„Z Odry neodcházím, začneme však dělat dospělý fotbal od nuly. Osobně věřím, že I.A třída vzhledem k místu a prostoru, kde fotbal tvoříme, bude adekvátní soutěží. Snad se tam do dvou let dostaneme,“ zakončil Petr Tač.

Petřkovice působily v MSFL od léta 2016, po tom, kdy vyhrály divizi a postoupily. Od té doby v tabulce třetí nejvyšší soutěže skončily šesté, dvanácté, a dvakrát druhé. V aktuální sezoně týmu kouče Lubomíra Adlera patří po neúplném jedenáctém kole s 22 body znovu stříbrná pozice, jen bod za vedoucí rezervou Slovácka.

Zatímco A-tým míří o několik pater níže, změny se nijak nedotknou mládežnické základny a struktury soutěží v mládežnických kategoriích. Cílem klubu je i nadále pořádání fotbalových turnajů, jako LANDEK Cup, Dráčci Cup.

