V týdnu Hlubina udělala ještě příchod Teodora Janjuše, který se okamžitě zařadil do základní sestavy. Domácí se po úvodní nervozitě výrazně uklidnili ve 25. minutě, kdy byl vyloučen hostující Karel Kulík a z následného přímého kopu se parádně prosadil Boris Förster. „Klukům jsem říkal, že když do toho dají sto procent, vrátí se jim to. Od první minuty hráli agresivně, odvážně, pečlivě v defenzivě a nakonec jsme se kombinací dostali až za obranu, což soupeř hasil faulem,“ popsal Zdeněk Skotnica.

Po týdnu tak byla Hlubina v opačné pozici, než v Bohumíně.