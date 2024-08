Po výhře nad Rosicemi a bodu z Brna věřili, že jejich neporazitelnost potrvá. Navzdory tomu, že kvůli zranění chybí tři opory (Fulnek, Janjuš, Skopal). Jenže to by Hlubina musela být efektivnější v zakončení a mít lepší produktivitu.

jsme špatně reagovali na rotaci hráčů Hlučína, kteří byli hodně aktivní. Nevěděli jsme si s tím rady. Špatně jsme se posouvali a soupeř byl v nebezpečných situacích. Díky tomu jsme i inkasovali krásnou branku od Plesníka. Sami jsme si nic nevytvořili,“ začal kriticky hlavní kouč Zdeněk Skotnica.

Změna přišla po přestávce. „Udělali jsme dvě změny, šel tam Macíček a Marciňa, kteří to oživili. Hned v úvodu Dybal poslal dlouhý pas za obranu a Macíček blafákem vyrovnal,“ popsal Skotnica s tím, že jeho svěřenci byli najednou aktivnější, všude první. „Vlilo nám to vlilo krev do žil, o to větší škoda zbytečného gólu na 1:2 po nedorozumění v obraně. Ten nás zmrazil. Zvlášť v době, kdy jsme měli na to skóre otočit,“ mínil trenér.

Šance pak měli Ligáč, Marciňa i Förster, ale nic z toho nebylo. „Tři čtyři branky jsme mezi padesátou a pětasedmdesátou minutou dát mohli,“ vypočítal Skotnica. „Pak začala průtrž mračen a to už se špatně kombinovalo. Hráli jsme na riziko a dvakrát jsme ještě inkasovali. Velká škoda, protože minimálně bod jsme si zasloužili. Zkušený soupeř nás ale potrestal,“ dodal šéf lavičky Hlubiny.

Navíc přišel o dalšího důležitého hráče. Zranil se stoper Jurčák. „Ti hráči nám chybí, ale já se nevymlouvám. Jedeme dál,“ uzavřel Zdeněk Skotnica.

Unie Hlubina – FC Hlučín 1:4 (0:1)

Branky: 46. Macíček – 56. a 83. Jamiu, 25. Plesník, 80. Cabadaj. Rozhodčí: Šimoník – Prokůpek, Dudek. ŽK: Cabadaj (Hlučín). Diváci: 375.

Sestava Hlubiny: Hatoň – Nevřela, Dybal, Jurčák (68. Vykopal), Frébort – Förster (75. Byrtus), Šindler – Perrette, Badošek (46. Marciňa), Hrušovský (46. Macíček) – Ligáč (63. Badalyan). Trenér: Skotnica.