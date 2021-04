To, o čem se v posledních dnech a týdnech nahlas mluvilo, se stalo skutečností. Fotbalisté třetiligového Frýdku-Místku se stěhují do Vratimova.

Třetiligový fotbal se z Frýdku-Místku stěhuje do Vratimova. | Foto: Lukáš Kaboň

Vedení akciové společnosti, které pod sebou má mužský fotbal, nedokázalo najít společnou řeč se zapsaným spolkem, pod něhož spadá mládež. Celý spor dospěl tak daleko, že v úterý došlo k definitivnímu rozdělení obou subjektů, což má za následek stěhování třetiligového týmu Frýdku-Místku do Vratimova. „Jednání spolku bylo opravdu nepochopitelné. Vždyť oni to chtějí vlastně celé řídit. A do toho ještě nedej bože, že bychom my měli fotbal financovat ze soukromých peněz, z mých peněz a z peněz partnerů a sponzorů,“ uvedl statutární ředitel Frýdku-Místku Jan Lokaj.