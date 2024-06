/ROZHOVOR/ Dávno měli své jisté, postupovali do druhé ligy, přesto nechtěli sezonu končit jinak, než vítězstvím. Ačkoli fotbalisté B-týmu Baníku Ostrava v sobotním derby 33. kola MSFL v Třinci prohrávali o dvě branky, připravili si na rivala ze Slezska „Csaplárovu past“ a třemi zásahy ve druhé půli skóre otočili. Kouče Josefa Dvorníka triumf v poměru 3:2 až dojal. „Tenhle tým miluji,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník, v němž se vyjádřil i ke spekulacím ohledně své budoucnosti. Podle informací Deníku by měl od nové sezony být asistentem Pavla Hapala u ligového áčka.

Josef Dvorník. | Foto: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský

Pojďme k utkání. Jak byste ho zhodnotil?

Jsem velmi rád, že jsme to zvládli s vítěznou tečkou, mančaft plnil po celý zápas to, co jsme si řekli. Samozřejmě soupeř šel do vedení po centrovaném míči, kde jsme udělali chybku. Druhý gól pak byl po tečované střele z přímého kopu. Holt v prvním poločase chtěl soupeř daleko víc gól dát, my měli střely zpoza šestnáctky, ale branka žádná. Když to ovšem vezmu celkově, herně jsme byli po celý zápas lepší. Jednoznačně. Akorát soupeř byl efektivnější, nám v první půli chyběly stoprocentní šance, to je potřeba říct, nicméně jsme nepanikařili a přešli jsme do jiného systému se třemi obránci a kluci to zvládali výborně. Řekl bych, že až fantasticky. Přiznám se, když jsme to uhráli, otočili z 0:2 na 3:2, tak emoce ve mně byly možná ještě větší, než po Brodě, kdy jsme postoupili do druhé ligy. Pro tohle ten fotbal dělám.

Otočili jste stav 0:2 s jedním z předních týmů tabulky…

Stoprocentně. Třinec na jaře kvalitu potvrzuje, mají dobrý tým. Stejně jako Zlínsko. Oba zápasy venku jsme ale zvládli, takže jsme zaslouženě první. Vyhrát soutěž o šestnáct bodů není úplně normální, řekl bych. Ale jsem za to rád, že si mančaft za tím šel, vytvořili jsme skvělou partu a zaslouží si to se vším všudy. Měla by přijít obrovská pochvala ze všech stran.

Třinec - Baník Ostrava B 2:3 (31. kolo MSFL - 8. 6. 2024).Zdroj: Petr Rubal

Přitom výpomoc z A-týmu byla na jaře minimální…

My jsme se pro toto rozhodli, protože na podzim nám někteří hráči pomohli, ale stával se i opak. Ve finále to bylo kolikrát ještě horší, než ti hráči, který jsem tady měl. Ale to už nechci rozebírat. Je to pryč. Na jaře jsme se s Pavlem Hapalem domluvili, že pokud to nebude vyloženě jeho přání, aby se k nám šel někdo rozehrát, tak nikdo tady chodit nebude. My ten kádr měli natolik silný, semknutý dohromady, že jsme do toho nechtěli sahat a vyplatilo se. Dneska skvělý výkon. Třeba na beku mladý Hapi (Štěpán Hapal), Temlík (Martin Temel) do toho také skočil po dlouhé době. Měkota to měl těžké, protože hrával Uchenna, ale slušný výkon. V tomto zápase jsme nastoupili v trochu jiné sestavě, než jsme zvyklí, ale ukázalo mi to, s čím se dá počítat, a s čím ne. Samozřejmě na rovinu si řekněme, že druhá liga bude jiná soutěž. Za Třinec hrál třeba Renda Dědič, což je pro mě druholigový hráč, soubojový, silový, takže to pro nás byla zkouška. Jsem rád, že i když v poločase prohráváme nula dva, tak svou hrou, kterou v tréninku pilujeme, jsme si došli pro tři body. To mě těší nejvíce.

Posily asi přijdou, nicméně nebude jich deset, tudíž budete stavět na současném kádru. Co vám vlastně ty dva zápasy na půdě Zlínska a Třince ukázaly ve vztahu ke druhé lize?

Jádro určitě zůstane. Samozřejmě posílit chceme a posily máme vytipované, věřím tomu, že Baník je taky značka. Tím, že budeme hrát jako béčko druhou ligu, tak je to velký rozdíl oproti MSFL. Říkám to otevřeně, budu hodně zvažovat a hodně si vždycky dám na misku vah, jak je daný hráč pro nás prospěšný do příští sezony, jakým způsobem pracoval teď. Nyní musím říct, že veskrze všichni dobře. Pořád to budu zvažovat, než někoho dám z týmu pryč. K tomu musí být hodně důvodů. Musím pochválit i zahraniční hráče, kteří vždy měli skvělý přístup a perfektní tréninkovou morálku. Zároveň se ale musíme bavit o nějaké kvalitě. A ve druhé lize to bude kvalitnější, takže posily potřebujeme. I pohyb směrem ven.

Bude se to týkat ještě vás? Nahlas se mluví, že byste měl přejít do pozice asistenta Pavla Hapala…

Jednání probíhaly, koneckonců se to už venku objevilo, takže neříkám nic nového. Zatím je to v takovém, řekl bych, neutrálním stavu. Já teď v těchto emocích musím říct, že tento tým miluji, ale samozřejmě se dívám i na výzvu směrem nahoru. Ovšem tak, aby to dávalo smysl mě, týmu i Baníku. Určité okolní atributy tam musí být, a pokud se nesejdou, tak to prostě není. Pokud se sejdou, tak já budu velice rád pracovat v prvním týmu Baník Ostrava. Jak jsem řekl, momentální stav je neutrální.