/ROZHOVOR/ Jediný vítězný krok, případně zaváhání soupeře, a na Bazalech se bude moci o víkendu slavit. Symbolicky dvacet let od posledního mistrovského titulu fotbalového Baníku Ostrava by za velkým úspěchem stál Josef Dvorník, člen party kouče Františka Komňackého ze sezony 2003/04, dnes trenér třetiligového B-týmu slezského klubu. Pocity po výhře 2:0 nad Hodonínem? Pozitivní. „Samozřejmě, blíží se to víc a víc, my potřebujeme vyhrát s Uherským Brodem, abychom byli tam nehledě na to, jak bude hrát Zlínsko. Věřím tomu, že tým si za tím jde. Proti Hodonínu to prodal se vším všudy,“ ohlížel se Dvorník v rozhovoru pro Deník.

Jak zápas hodnotíte?

Myslím si, že to byl koncentrovaný výkon, soupeř až na výjimky nějakých pološancí neměl nic, žádnou možnost si nepamatuju. Jo, až na konci propadlý aut, ale že by nás přehrál, to ne. Máme mladý tým, čekal bych od zkušenějších hráčů v té ofenzivní fázi větší kvalitu. Stoprocentně souhlasím s tím, že v prvním poločase to tam nebylo, nedostali jsme se nahoru, kde bychom udrželi míč a rozvinuli se. Naše výkony jsou ale teď už taktičtější, a s tím do toho jdeme. Jdeme si za výsledkem, kluci jsou mladí, takže výkony kolísají, ale myslím si, že jdeme správným směrem.

Mluvíte o minimu šancí soupeře, ale ani vy jste jich neměli výrazný počet…

Určitě ne. O tom jsem mluvil, že v prvním poločase jsme neměli sílu nahoře. Chvějda (Ondřej Chvěja) tam neudržel dost míčů, i od křídel bych čekal víc. Stejně jako od ofenzivních střeďáků. Na útočné polovině to bylo málo, proto jsme se do šancí nedostávali. Ale ve druhém poločase to bylo už lepší, postupně jsme si za tím šli, co jsme si řekli v kabině, jsme plnili a to nás odměnilo dvěma krásnými akcemi. Jednou individuální od Marka (Killibardy), který to uklidil do šibenice, a předtím skvělá akce nahoru, kdy Kašpi (Kašpárek) to zakončil gólově. Myslím si, že pokud jdeme za postupem, jakože jdeme, tak výkony někdy musí odpovídat tomu, že v soutěži potřebujete pořád vyhrávat. Neprohrávat a neremizovat. To se nám zatím daří, doufám, že to vyjde i v neděli s Uherským Brodem a postoupíme do druhé ligy.

Po zápase byl na tribuně šťastný i majitel Václav Brabec, který přijel na druhý poločas. Přinesl vám štěstí…

Stoprocentně. A my jsme rádi, protože byl ve Znojmě. Beru to tak, že tohle bude i jejich úspěch. Jsme klub, kde si přejeme, proto věřím, že áčko to v neděli zvládne, aby se v Ostravě hrály opět poháry. Pokud se nám podaří postoupit a áčko skončí tak, že Evropu hrát bude, tak to bude megaúspěch této sezony. To by se pak mělo náležitě ocenit ze strany fanoušků i okolí klubu.

Je s blížícím se závěrem sezony, kdy se říká, že poslední kroky jsou nejtěžší a blíží se to, na týmu patrná nervozita?

Nemyslím si. Kluci to samozřejmě vnímají, bude to pro ně obrovský úspěch. Jako z trenérského hlediska pro mě, potažmo pro celý realizační tým. Tedy pokud to opravdu zvládneme. Někteří kluci budou hrát druhou ligu, jiní chtějí do první, přesto může jít o nejvíc, co v kariéře zažijí. A já jim to strašně přeju za tu práci po celý týden i atmosféru v týmu, která je taková, že na 99 procent věřím, že už to zvládneme.

Jak teď nastavit tým na ten opravdu poslední krok?

My jedeme pořád stejně. Nechtěl bych to rozlišovat. I kdybychom teď remizovali nula nula, na což jsem hráče v poločase upozorňoval, že to tak může skončit, tak by šlo pořád o bod, který se počítá. Jsem rád za tři, nicméně my jedeme dál. Já nemám rád něco říkat o nějakým nastavení kvůli poslednímu kroku a něco měnit. My máme něco zajeté a jedeme dál.

Budete už kupovat šampaňské na neděli?

To asi není na nás, ale chceme být na to připraveni na hřišti, tak i mimo něj. (usmívá se)