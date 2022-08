Sedmačtyřicetiletého kouče ale administrativní postup do třetí nejvyšší soutěže, kdy Vítkovice převzaly práva Vratimova, nešokoval. „Že něco takového může nastat, jsem tušil, protože nějaká jednání už předtím proběhla. Samozřejmě dokud to nebylo oficiální, tak by se člověk neměl dopředu radovat,“ přiznal.

Sezonu Ostravané začnou v sobotu na hřišti dalšího nováčka - Frýdlantu nad Ostravicí. „Každopádně máme radost, že v MSFL jsme, i když jsme si to úplně nevykopali. Už to tak ale je,“ dodal Karel Semelka.

Rozhodly dva údery v závěru! Vítkovice vyhrály na Hlubině a v MOL Cupu postupují

Radost z postupu přímo na hřišti, kdybyste si to vykopali sportovní cestou, vám nechyběla?

Na to nekoukáme. Jsme v MSFL, získali jsme licenci. Samozřejmě pokud bychom si to vybojovali na hřišti, tak oslavy a emoce jsou jiné, nicméně i z administrativního postupu máme radost. Myslím, že i kluci v kabině jsou rádi.

Z pohledu trenéra: je příprava na MSFL místo divize pro vás aktuálně radost, či starost?

Samozřejmě obojí. Letní příprava je krátká, musíme vhodně doplnit kádr, ale není moc času na zkoušení hráčů. Odehráli jsme tři přátelské zápasy, k tomu pohár s Hlubinou. Odešli nám Pyclík s Opatřilem, což je ztráta, ale musíme se s tím vypořádat. Je to starost, ale radost převládá.

Tradiční značka se vzmáhá, Vítkovice míří do MSFL. Cílem je druhá liga, říká šéf

Jak moc změna soutěže ovlivnila tvorbu a posílení týmu?

Jak jsem řekl, ze základní sestavy odešli Pyclík a Opatřil. Určitě nám budou chybět. Z lavičky pak Kalfas, který toho moc nenahrál, stejně tak Kouřil a náhradní gólman Košec. Nicméně i kdybychom do MSFL nepostoupili, chtěli jsme kádr posílit, abychom v divizi atakovali přední příčky a rvali se o postup. K příchodům by došlo.

Kdo tedy přišel?

Ještě není vše dotažené, ale přišel Kebísek z Vratimova, na hostování z Baníku Raab a Žák, Pepa Květon přišel z Frýdku-Místku a v jednání je Pecuch z Blanska. Ještě je něco v jednání s Baníkem. Bude záležet, jak bude trenér Vrba vyřazovat z áčka do béčka. Potom lavinovým efektem by mohl přijít někdo k nám, kdo se nevleze ani do B-týmu.

Takže s nadsázkou jste „céčkem“ Baníku…

Řekl bych to takhle. Spolupráce je tam velmi úzká.

Polanka Baník a Vítkovice nedoplní. S Bílovcem přišla o vedení a v poháru končí

Vítkovice mají i B-tým, hrát ale bude až I.B třídu, což je proti MSFL velký odstup. Hodláte ho využívat a spolupracovat?

Jak říkáte, je to proti MSFL velký rozdíl, ale i tak jde o mistrovský zápas. A hráč potřebuje hrát, tudíž ti, kteří nebudou vytížení, budou za béčko chodit, aby měli zápasový rytmus. To je moje představa. S béčkem určitě chceme spolupracovat.

Své zápasy nebudete hrát na Vistě, Vítku, ani na Bazalech, ale v Markvartovicích. Jak to vnímáte?

Bohužel. Dneska to tak je. Baník hraje ve Vítkovicích, my ztratili zázemí na Vítku, vhodnější varianta momentálně není. Odehráli jsme tam ale přípravu s Hlučínem. Hřiště perfektní, jen je to holt z ruky. Dojezd je špatný. V této chvíli ale nebylo východisko.

Hlubina nadále sází na trenérské mládí, Woznicu střídá Skotnica. Co rozhodlo?

A s přípravou panuje spokojenost?

Ano, co se týká tréninku, tak co jsme chtěli, to jsme odtrénovali. A ve vysokém počtu hráčů. Mrzí nás, že se nepodařilo zvítězit. Tedy až v sobotu v poháru na Hlubině.

Zvítězili jste a postoupili góly v úplném závěru…

Hlubina byla těžký soupeř, který nám nedal nic zadarmo. Vstup do utkání jsme měli dobrý, byli jsme lepší a z toho vzešel první gól. Pak jsme mohli přidat i druhý. Domácí hrozili především ze standardních situací, ve druhém poločase se jim jednu podařilo proměnit. Nicméně v závěru jsme po dvou průnicích ze strany to strhli na svou stranu.

Asi jste si oddechl, že?

Vzhledem k tomu, že jsme neměli všechny hráče k dispozici, buď z administrativních, nebo zdravotních důvodů, bylo nutné si vypomoci i dorostenci. Musím ale kluky pochválit. Předvedli zodpovědný výkon a navzdory některým chybám jsem spokojený. I kvůli fanouškům, kteří s námi jezdí ven i teď do Markvartovic, bylo dobré, že jsme postoupili a stále můžeme narazit na zajímavého soupeře. Kdyby to byl ligista, byl by to určitě svátek. Hlavní je ale soutěž, kde se chceme vyhnout sestupovým vodám a hrát v klidu uprostřed.