Baník přestřílel Vítkovice, vedl už po půlminutě. Co se nelíbilo kouči vítězů?

Můžete zhodnotit středeční dohrávku proti Baníku Ostrava B?

Opět jsme měli špatný vstup do zápasu, hned v první minutě jsme inkasovali. Potom druhá chyba, nechali jsme si za obranu zaběhnout Jurošku, kterého fauloval Hrušovský. Dva nula, což vlilo krev do žil Baníku, který byl v prvním poločase jednoznačně lepší. Hlavně kombinačně. My se do ničeho moc nedostávali. Ve druhé půli jsme chtěli narušovat rozehrávku Baníku, napadat, což se dařilo. Snížili jsme, bohužel opět chyba a 1:3. I když jsme ještě vstřelili gól, tak na body to bylo málo.

Mají vaše porážky něco společného?

Jednoznačně špatné vstupy do utkání. Řekneme si, že musíme hrát vzadu na nulu, ale když ze čtyř zápasů třikrát inkasujeme do páté minuty, tak je určitě něco špatně. Snažíme se na tom pracovat, ale zlepšení se zatím nedaří. Celkově to nalomí psychiku hráčů, protože to jsou samí mladí kluci, takže je to těžké. A když už se do utkání vrátíme vstřelenou brankou, tak obvykle do pěti minut další obdržíme. Máme mladý tým, který se s tím pere.

Lukeš: Posily daly Baníku impulz, Pardubice ale nejsou měřítko. Sparta? Nebát se

Neříkáte si, že jste se v létě možná unáhlili tím, že jste vzali MSFL? Nebylo lepší ještě projít divizí a třeba soutěž vyhrát?

Spíše si myslím, že se to mělo doplnit o zkušenější hráče. Ale byla na vše krátká doba, protože se do poslední chvíle nevědělo, co bude. Nakonec se to uskutečnilo. Ani trh s hráči ale není velký, kreativní fotbalisté chybí. Když si vezmu, že v Hlučíně jsou Moučka a Mládek, ve Frýdku třeba Rubý, tak takových je málo a kluby si je samozřejmě hlídají, aby jim neodešli.

Jak ze situace ven, jelikož máte před sebou ještě velkou část podzimu?

V dosavadních sedmi zápasech jsme hráli převážně – kromě Znojma a Frýdlantu – s týmy, které patří ke špičce soutěže. Když jsme hráli s Hodonínem, tak tabulku vedl, Kroměříž to vede, Baník a Slovácko jsou také vysoko. Teď nás čeká střed tabulky, nebo spodní část, takže musíme věřit, že se nám podaří body sbírat.

KOMENTÁŘ: Stadion Baníku? Slibem nezarmoutíš. Zvlášť před volbami

Budou to tedy zápasy pravdy?

Určitě. Teď máme Velké Meziříčí, což jsou přesně zápasy, které rozhodnou o tom, kde budeme. Pokud to nebudeme zvládat, tak to nebude dobré. Ukáže to v plné nahotě, jak na tom jsme.

Je možnost doplnění týmu ještě v závěru přestupního období?

Jak jsem říkal, ty hráče, které bychom potřebovali, jsou ve svých klubech a nedovedu si představit, jakým způsobem bychom je přetáhli k nám. Budeme hrát s tím, co máme. Minulý týden k nám přišel Bystřičan z Baníku, jeden hráč se ještě rýsuje, který by nám svými zkušenostmi s MSFL pomohl. Pořád na tom pracujeme, než se přestupové okno zavře. Ale já věřím, že s příštími soupeři se už popereme a budeme bodovat. Každopádně se musíme vyvarovat chyb, které děláme v obraně.

Za Baník nemůže hrát každý, musíte si ho zasloužit, říká legenda klubu Kosňovský

Máte představu, s jakým bodovým ziskem byste byl po podzimu spokojený?

Vždy chcete udělat maximum. Nemůžu říct, že když jich uděláme jedenáct, budu spokojen. Musíme je sbírat tak, ať jsme pryč z pásma sestupu. Tabulka před námi je namačkaná, takže je důležité být se soupeři před námi neustále aspoň v kontaktu, nejlépe je samozřejmě přeskočit.