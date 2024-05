/VIDEO/ Dlouho to vypadalo na bezbrankovou remízu, pak ale přišel povedený brejk, poté parádní střela a je z toho důležité vítězství. Rezerva fotbalového Baníku Ostrava zvládla ve středu na Bazalech duel 34. kola MSFL, pozdními trefami Davida Kašpárka a Marka Killibardy porazila Hodonín 2:0 a dva body ji dělí od postupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, který může dokonat v neděli doma (10.15 hodin) proti Uherskému Brodu.

MSFL - 34. kolo: Baník Ostrava B - Hodonín (22. května 2024) | Video: David Hekele

Rozhodujícím chvílím už na tribuně legendárního stadionu přihlížel majitel slezského klubu Václav Brabec, který dorazil na druhý poločas. Týmu kouče Josefa Dvorníka přinesl štěstí, jelikož to více než osmdesát minut vypadalo na plichtu 0:0.

„Pocity? Radostné. Čím víc se to blíží, a my potřebujeme ještě vyhrát s Uherským Brodem, tak věřím tomu, že si ten tým za tím jde. A dneska to kluci prodali se vším všudy. Myslím si, že to byl koncentrovaný výkon, soupeř až na výjimky pološancí nic neměl, možná v závěru propadlý aut. Jinak nic,“ byl rád při rozhovoru pro Deník trenér B-týmu Josef Dvorník.

„Jen bych čekal od zkušenějších kluků v ofenzivě větší kvalitu, to tam v prvním poločase nebylo. Nedostali jsme se nahoru, kde bychom udrželi míč a rozvinuli se. Nicméně výkony jsou teď už taktičtější a za výsledkem si jdeme. Věřím, že správným směrem,“ dodal Dvorník, jehož tým tak má nadále náskok jedenácti bodů a v neděli může slavit postup do druhé ligy bez ohledu na to, jak o den dříve bude hrát Zlínsko v Rosicích.

Podívejte se na video Deníku, kde jsou oba góly Baníku.

Baník Ostrava B – FK Hodonín 2:0 (0:0)

Branky: 84. Kašpárek, 90+4. Kilibarda. Rozhodčí: Mankovecký – Lukašík, Mikeska. ŽK: Vorel (Hodonín). Diváci: 201.

Sestava Baníku B: Kubný – Sirotek, Měkota, Říha, Sanneh – Málek (76. Elekana), Holaň, Drozd (90. Temel), Šudák (46. Kašpárek), Samuel (46. Kilibarda) – Chvěja (76. Fadairo). Trenér: Dvorník.