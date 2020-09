B-tým Baníku začal na hřišti v Markvartovicích lépe a po gólu Martišiaka se už v úvodu ujal vedení. Ještě v prvním poločase však došlo na obrat, když se v dresu hanáků trefili Radič a Yunis.

Aktivní Baník ale bez bodů odejít ze hřiště nehodlal a po prostřídání se necelou čtvrthodinu před koncem dokázal prosadit Martiník. „Začali jsme aktivně a dobře, podle plánu, šli jsme i do vedení, ale pak jsme opět udělali laciné chyby, po nichž jsme inkasovali. Soupeř nás velmi jednoduše potrestal,“ přiznal trenér Ondřej Smetana. „Neříkám, že jsou to ztracené dva body, stal proti nám kvalitní soupeř a my máme mladé nově tvořící se mužstvo, ale mohli jsme z toho dnes vytěžit více. Výkon v první půli si víc než bod zasluhoval,“ doplnil.

Po zisku dalšího bodu tak Baníku patří v tabulce třetí nejvyšší soutěže jedenácté místo, od šestnáctých Otrokovic ho však dělí jen dva body.

FC Baník Ostrava B – SK Sigma Olomouc B 2:2 (1:2)

Branky: 16. Martišiak, 76. Martiník – 31. Radič, 45. Yunis. Rozhodčí: Volek – Zaoral, Popsíšil. ŽK: Zálešák (Baník B). Diváci: 112.

Sestava Baníku B: Budinský – Zálešák, Velner, Hasala, Fulnek – Drozd (69. Žák), Mooc – Jaroň (81. Wojatschke), Kostka (38. Martiník), Azevedo – Martišiak (51. Lokša). Trenér: Smetana.

ODRA SLAVÍ TŘETÍ VÍTĚZSTVÍ

Jediný gól rozhodl vyrovnaný duel mezi Petřkovicemi a Velkým Meziříčím. K radosti domácím diváků ho měl na svědomí ofenzivní záložník Ondřej Moučka, který střetnutí rozhodl po téměř hodině hry.

„Tenhle zápas jsme potřebovali bodově zvládnout, což se naštěstí podařilo. Kluci to odmakali, odbojovali, myslím, že ve hře bylo od nás i dost zajímavých věcí,“ hodnotil trenér Odry Lubomír Adler, který si tak mohl oddechnout.

Předchozí dvě utkání v soutěži totiž Petřkovice prohrály. Zásluhou tříbodového zisku se však udržely nadohled čelu. Na vedoucí Hlučín ztrácí jen pět bodů. „V posledních třech čtyřech minutách jsme se sice po tlaku soupeře ze standardních situací trochu báli o výsledek, jinak jsme ale vyhráli zaslouženě,“ dodal Lubomír Adler.

FC Odra Petřkovice – FC Velké Meziříčí 1:0 (0:0)

Branka: 59. Moučka. Rozhodčí: Kostelník – Bebenek, Laštuvka. ŽK: J. Ptáček – Nedvěd, Demeter, Komínek. Diváci: 157.

Sestava Petřkovic: Květon – Wala, Plesník, Mládek, Lehnert – Neumann, Praus, Holzer, J. Ptáček, Moučka (76. L. Ptáček) – Raab (46. Zajíček). Trenér: Adler.