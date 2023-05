Poprvé na jaře neinkasovali, vytoužené výhry se ale stále nedočkali. Fotbalisté Uherského Brodu v sobotním zápase 28. kola MSFL hráli s Baníkem Ostrava B bez branek a v neúplné tabulce zůstávají předposlední.

Fotbalisté Uherského Brodu doma remizovali s Baníkem Ostrava B 0:0 | Video: Libor Kopl

Slovácký celek po další domácí ztrátě lituje hlavně neproměněné penalty Jana Michalce, kterého ve 27. minutě vychytal hostující gólman Struhař, na druhé straně si několik bravurních zákroků a čisté konto připsal brankář Nemrava.

„Mám rozporuplné pocity, protože bod v naší situaci není úplně super, na druhé straně jej musíme brát, protože Baník měl taky šance. Za mě to byl souboj gólmanů, oba předvedli slušný výkon. Utkání klidně mohlo skončit 3:3,“ míní kouč Uherského Brodu Lukáš Pazdera.

Bývalý hráč Baníku mužstvo po remíze chválil. „Kluci to odmakali, odedřeli, až na nějaké chyby do puntíku splnili taktický plán. Defenziva byla slušná, poprvé na jaře jsme neinkasovali a stejně jako před týdnem v Blansku jsme si vytvořili gólové příležitosti, které jsme neproměnili. Škoda, že nemáme tři body, kterým jsme byli blíž než v minulých zápasech. Na umělecký dojem se ale nehraje,“ ví dobře.

Zatímco Pazdera hodnotil nerozhodný duel pozitivně, hostující kouč Milan Chalupa příliš spokojený nebyl, byť na Slovácko přivezl značně omlazený tým.

„Šanci dostali další dorostenci. To je však jedno z mála pozitiv dnešního zápasu,“ uvedl na klubovém webu Baníku.

„Druhou je, že jsme udrželi venku potřetí v řadě čisté konto. A poslední je fakt, že se kluci vydali ze všech sil, v tom jim nemám co vytknout. Tím bohužel ten výčet končí,“ přidal.

Strání před finále poháru zničilo Osvětimany, Hruboš se blýskl hattrickem

K výkonu mladého mužstva měl výhrady. „Herně to nebylo úplně ono, hlavně s hrou ve finální fázi a s výsledkem jsme hrubě nespokojeni,“ říká. „Měli jsme dost situací na to, abychom tam alespoň jednu dohráli až do finále. Dvakrát tyčka, vyražené míče a ač se dohrávání těchto situací v tréninku věnujeme, nebyl tam ten gólový zabiják, jako je u nás Smékal. A to jsme ještě přežili penaltu domácích i další ošemetné situace po nákopech domácích do vápna,“ pokračuje.

Broďané cítili proti oslabenému soupeři šanci, nakonec ale mají jenom bod. „V koutku duše jsme cítili, že máme šanci. Chtěli jsme vyhrát bez ohledu na to, zda k nám dojede Real Madrid nebo někdo jiný, protože body potřebujeme a nesmíme se ohlížet na soupeře,“ prohlásil Pazdera.

Domácí vstoupili do utkání bez ostychu a v úvodu si vypracovali slušné šance ke skórování. Hlavně při zakončení Veneného se vyznamenal hostující gólman Struhař, jenž si odbyl premiéru v třetiligovém mužském týmu.

Baník odpověděl ranou Provazníka, ale Broďané dál hrozili. Nejblíže ke gólu byl ve Jan Michalec. Domácí útočník ale penaltu nařízenou za faul brankáře Struhaře na Maria Michalce neproměnil, ostravský mladík nepříliš prudkou a umístěnou střelu bravurně vyrazil.

Hosté zahrozili na konci první půle. Hlavičku kapitána Říhy lapil Nemrava, který si poradil i s šancí Provazníka, gólem neskončila dorážky Zálešáka ani Elekany.

Také druhá půle byla vyrovnaná, svižná, zajímavá. Šance měly oba týmy, gólmani se dál činili.

Čtvrthodinu před koncem musel předvést další dva výborné zákroky Struhař po zakončeních z malého vápna. Hosté záhy kontrovali Zálešákem, ani jeho pokus do sítě neprošel. V poslední minutě pak ještě z levé strany ostře pálil Halda, také jeho ránu Nemrava kryl.

Dýmovnice i přestřelka. Ořechov padl s Vlčnovem, rozhodl mladík s brýlemi

„Ve druhé půli to bylo nahoru dolů, stát se mohlo cokoliv. Bohužel při zakončení našim hráčům chybí klid, což je věcí tréninku i jich samotných,“ říká Pazdera.

Broďané nyní mají před sebou dva náročné anglické týdny. Už v úterý doma v dohrávce 19. kola přivítají Kvítkovice, za týden hrají ve Frýdlantu.

„Věřím, že nás bod s kvalitním soupeřem, který myslel na postup do druhé ligy, povzbudí a v dalších kolech se konečně dočkáme výhry,“ přeje si nejenom Pazdera.

MSFL, 28. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – FC BANÍK OSTRAVA B 0:0.

Rozhodčí: Drozdy – Tomanec, Svoboda. Žluté karty: Struhař, Zálešák, M. Jaroň, Říha, Chukwudi (všichni Ostrava B). Diváci: 205.

Uherský Brod: Nemrava – Švrček, Leskovjan, Lorenc, Nevařil - M. Michalec, Venený, Obdržálek, Mančík (68. Straňák) - J. Michalec, Valenta (60. Strachoň).

Ostrava B: Struhař - Krupička (68. Halda), Měkota, Říha, Zálešák - Látal (60. Chukwudi), Drozd, Elekana, Stoklásek, M. Jaroň - Provazník (70. Temel).