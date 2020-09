Slavný fotbalový stadion na Bazalech si užil svou obnovenou premiéru. Po pěti a půl letech se zde v pátek odehrál soutěžní zápas, v předehrávce 8. kola MSFL remizovala rezerva ostravského Baníku s Hlučínem 0:0.

Fotbalisté rezervy Baníku Ostrava remizovali s Hlučínem 0:0. | Foto: FC Baník Ostrava

„Jednou jsme trénovali na horním hřišti, teď jsme byli na hlavním poprvé. I pro nás to bylo nové, navíc nám to Hlučín ztížil svou hrou, a ani to větší hřiště nám nepomohlo. Ale bylo to fajn, jen škoda, že nepřišlo více lidí. Slušela by tomu lepší atmosféra,“ řekl trenér B-týmu Baníku Ondřej Smetana, který tak neprohrál ani ve svém sedmém zápase u mužstva.