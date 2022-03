Valcíři minulý týden schytali bůra na Slovácku, o to větší byla ale jejich motivace uspět doma s Otrokovicemi. „Hráli jsme tam na umělé trávě, prostředí nebylo vůbec fotbalové. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, nevyšel nám vstup do zápasu a dostali jsme pětku,” řekl pro Deník útočník Frýdku-Místku Marián Kovařík.

V duelu s Otrokovicemi byli domácí favoritem, dobře ale věděli, že je čeká těžký zápas. „Mají úplně nový mančaft. Fanoušci si možná mysleli, že utkání bude mít jasný průběh, ale nebylo to tak jednoduché, jak to vypadalo,” uvedl devětadvacetiletý forvard.

Valcíři ale Otrokovice nakonec vysoko přehráli. I díky dvěma trefám Kovaříka, který se letos trefil už desetkrát. „Týmu jsem to dlužil. Na Slovácku jsem nebyl v mezihře a potřeboval jsem se chytnout za nos. Když máte nějaký věk a hráči, realizační tým a vedení od vás něco očekávají, tak musíte dát týmu něco navíc. Věděl jsem, že musím být koncentrovaný a hrát tak, jak to umím,” uvědomoval si Kovařík, jemuž zápas s Otrokovicemi sedl na jedničku.

„Já musím být do zápasu zažraný. Vím, že soupeřům se můj styl nelíbí, může se jím zdát agresivní nebo přehnaný, ale mě to takto do zápasu vtáhne a můžu pak podat stoprocentní výkon,” dodal Kovařík, který prožívá zatím svou střelecky nejlepší sezonu. Jaro je však dlouhé a on tak může další branky ještě přidat. „Když budu hrát tak, jak to umím, tak to může být hodně dobré,” uvědomuje si.

Lipina sice prohrála oba jarní venkovní zápasy, doma ale dvakrát vyhrála - kromě Otrokovic porazila i Baník B. „Chceme ze Stovek udělat nedobytnou tvrz,” hlásí Kovařík, který věří, že se svými spoluhráči bude stoupat tabulkou.

„Podzim jsme odehráli tak, jak jsme odehráli, ztrátu na nejvyšší příčky máme velkou, ale já říkám, že Frýdek-Místek patří do druhé ligy. Jsme tady poloprofíci, ale servis máme jako profesionálové. Takže chceme sbírat body, v tabulce se dostat co možná nejvýš a připravit se na novou sezonu, kdy chceme hrát o postup do Fortuna národní ligy,” uzavřel Kovařík.