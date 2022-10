„S produktivitou se potýkáme delší dobu, nula na kontě vstřelených branek mrzí, zvlášť proto, že šancí, včetně těch nejvyloženějších, jsme si vytvořili dostatek,“ vykládal Chalupa, jehož svěřenci museli neustále tvořit.

„Uničov se zatáhl do hlubokého bloku, hrozil vlastně jen ze standardních situací, kouskoval hru, a když jsme si to vstřelením gólu neotevřeli, bylo to s postupem času stále obtížnější,“ popisoval Chalupa.

„A když jsme už obešli i gólmana, ten hrubým faulem za červenou kartu zatáhl za záchrannou brzdu a uhasil i tuhle situaci. Klukům nelze vytknout bojovnost, byli jsme fotbalovější, jen chyběly góly,“ dodal Milan Chalupa.

10. kolo MSFL (neděle 9. 10. 2022):

Uničov – Baník Ostrava B 0:0

Rozhodčí: Cieslar – Marek, Mayer. ŽK: Javůrek, Ambrozek (oba Uničov). ČK: 80. Uvízl (Uničov). Diváci: 261.

Baník Ostrava B: Murin - Juroška, Říha, Měkota, Fulnek - Zálešák (86. Krupička), Holaň, Drozd (77. Obuch), Chukwudi (58. M. Jaroň), Sotorník (58. Barkov) - Smékal (77. Gyang). Trenér: Chalupa.