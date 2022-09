Hrdinou vítězů byl na hřišti v Markvartovicích dvougólový útočník Daniel Smékal, který otevřel skóre už po třiceti vteřinách hry. „Lépe jsme do zápasu nemohli vstoupit. Po vůbec první a navíc hezké akci jsme šli do vedení a celý poločas byl v naší režii,“ řekl kouč Baníku B Milan Chalupa.

„Soupeř sice po ojedinělé akci ze standardní situace snížil, ale my jsme opět odskočili na dvoubrankový rozdíl,“ vykládal Chalupa.

„Do druhého poločasu jsme prostřídali, nechali jsme odpočinout některé hráče základní sestavy. Ze hry se nám vytratil pohyb, poctivost a disciplína,“ hlásil Chalupa „Směrem dopředu jsme si vytvořili hromadu vyložených šancí, ale dozadu jsme hráli lehkovážně s vědomím, že se nemůže nic stát,“ zlobil se Chalupa.

„Výsledkem nebylo jen korigování skóre na konečných 4:2, ale červená karta pro Říhu. Takže spokojenost s výsledkem, ale ne s druhým poločasem,“ dodal Milan Chalupa, jehož svěřenci sehrají další zápas v neděli 18. září od 10.15 hodin na Bazalech s Vrchovinou.

„Opět jsme měli špatný vstup. Potom druhá chyba a dva nula, což vlilo krev do žil Baníku, který byl v prvním poločase jednoznačně lepší. Hlavně kombinačně. My se do ničeho moc nedostávali,“ vykládal kouč Vítkovic Karel Semelka.

„Ve druhé půli jsme chtěli narušovat rozehrávku Baníku, napadat, což se dařilo. Snížili jsme, bohužel opět chyba a 1:3. I když jsme ještě vstřelili gól, tak na body to bylo málo,“ dodal trenér Vítkovic Karel Semelka.

17. kolo MSFL (středa 14. 9. 2022):

Vítkovice – Baník Ostrava B 2:4 (1:3)

Branky: 27. Bystřičan, 76. Kebísek – 1. a 31. Smékal, 24. z pen. Drozd, 68. Barkov. Rozhodčí: Lukašík - Mankovecký, Jurajda. ŽK: Kebísek - Říha. ČK: 87. Říha (Baník). Diváci: 125.

Vítkovice: Květon - Zouhar, Němec (59. Raška), Bystřičan, Kebísek - Tkáč, Tamajka - Richtár, Pecuch (85. Cacek), Hrušovský (57. Vrbka) – Raab. Trenér: Semelka.

Baník Ostrava B: Letáček - Juroška, Říha, Temel, Fulnek (46. Sotorník) - Holaň (46. Barkov), Drozd - M. Jaroň (46. Zálešák), Mišković (59. Stoklásek), Chukwudi - Smékal (59. Emmanuel). Trenér: Chalupa.