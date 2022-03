„I když jsme i kvůli časovému posunu vyrazili na zápas opravdu velmi brzy, nemyslím si, že by nepodařený vstup do zápasu byl způsoben tímto faktorem. Do dvougólového manka jsme se dostali vlastními chybami a nezodpovědností,“ začal hodnotit duel kouč Baníku B Tomáš Hejdušek.

„Naštěstí to kluci vzali za správný konec a zejména ve druhém poločase už byl zápas plně v naší režii. Oceňuji, že soupeř se neuchýlil ke zdržování a naopak se i ve chvíli, kdy získal náskok, nadále snažil hrát dopředu a myslel především na fotbal,“ dodal Tomáš Hejdušek.

21. kolo MSFL (neděle, 27. 3. 2022):

Velké Meziříčí – Baník Ostrava B 2:4 (2:1)

Branky: 17. Demeter, 23. Plichta – 57. a 80. Smékal, 24. Fulnek, 82. Stoklásek. Rozhodčí: Mojžíš – Denev, Bělák. ŽK: Plichta – Číž. Diváci: 395.

Baník Ostrava B: Číž - Zálešák, Říha, Blahuta, Fulnek - Boháč, Stojičevič (60. Stoklásek) - M. Jaroň (84. Frébort), Holaň (84. Puchala), Sotorník (60. Chylek) - Smékal (87. Rehwald). Trenér: Hejdušek.