Favorit ze Slezska přitom prohrával, do prázdné branky skóroval Savi, ještě do přestávky ale skóre otočil. Trefili se parádně z přímého kopu Janošek a zblízka po rychlém náběhu Šín. Po změně stran zvýšil zcela osamocený Janošek, který ještě předtím neproměnil penaltu. Výhru pečetil v závěru Holaň, když dorazil střelu aktivního Janoška.

„Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme měli navrch, ale naše kombinace byla těžkopádná a soupeř se dokonce dostal do vedení. Do přestávky jsme sice skóre otočili, ale s první půlí nejsme spokojeni,“ řekl trenér Baníku B Milan Chalupa.

„Naopak ve druhém poločase jsme to nakopli, při zisku míče jsme byli přímočaří a vytvořili si mraky šancí. V koncovce jsme ale byli laxní. Až na produktivitu jsme ale s výkonem po změně stran spokojeni,“ dodal Milan Chalupa.

27. kolo MSFL (neděle 8. 5. 2022):

Jihlava B – Baník Ostrava B 1:4 (1:2)

Branky: 17. Savi – 31. a 72. Janošek, 40. Šín, 81. Holaň. Rozhodčí: Denev – Rosický, Kolář. ŽK: Arroyo, Němeček – Říha. Diváci: 55.

Baník Ostrava B: Murin - Fulnek, Říha, Stoklásek, Sotorník (67. Blahuta) - M. Jaroň (67. Kostka), Boháč, Holaň, Stojičevič (55. Drozd), Šín – Janošek. Trenér: Chalupa.