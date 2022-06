„V defenzivě jsme měli problémy s dlouhými nákopy soupeře a standardními situacemi, v ofenzivě jsme kazili jednoduché přihrávky v přechodové fázi a i přes řadu nadějných situací jsme nebyli produktivní,“ vykládal Chalupa.

„Zápas jsme si zkomplikovali tím, že se soupeř dvakrát dostal do vedení, poté kouskoval hru, víc se nehrálo, než hrálo a my se nedostali do potřebného tempa. Klukům nelze upřít snahu, ale s kvalitou jsme se nepotkali,“ dodal Milan Chalupa, jehož svěřenci neprohráli už sedmé utkání v řadě. Získali v nich celkem 15 bodů.

Předehrávka 33. kola MSFL (pondělí 1. 6. 2022):

Baník Ostrava B – Otrokovice 2:2 (1:1)

Branky: 36. M. Jaroň, 79. Fulnek - 30. Zedníček, 69. Suchý. Rozhodčí: Bebenek - Dudek, Páral. ŽK: Holaň, Fulnek - Suchý, Chovan, Zedníček. Diváci: 100.

Baník Ostrava B: Číž - Blahuta (53. Stoklásek), Říha (67. Stojičevič), Kulig, Fulnek - Zálešák, Boháč (76. Konate), Sotorník (53. Sotorník), Holaň, M. Jaroň - Drozd (53. Yusuf Tunji). Trenér: Chalupa.