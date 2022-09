V 77. minutě rozhodl zápas devatenáctiletý nigerijský útočník ve službách slezského klubu z Bazalů Stanley Charles Chukwudi. Ostravané byli od začátku lepší, do vedení mohli jít již brzy po změně stran, Zlín ale zachránila branková konstrukce.

„Vytvořili jsme si řadu vyložených šancí, ve kterých jsme selhali, i dost dalších situací, které jsme nedotáhli až do finále. Nakonec jsme o vítězství rozhodli se štěstím, ale šli jsme mu naproti a výhra je naprosto zasloužená,“ řekl kouč Baníku B Milan Chalupa.

„Kaňkou výkonu byla pouze produktivita. V utkání jsme byli dominantní, měli jsme rychlou přechodovou fázi i sílu v kombinaci při postupném útoku,“ dodal Milan Chalupa, jehož svěřenci už vyhlížejí duel v Hlučíně, který se hraje v pátek 9. září v 19 hodin.

„Byl to dobrý zápas proti kvalitnímu soupeři. S lepším jsme ještě letos nehráli. Pro kluky to bylo výborné srovnání. Podali jsme organizovaný výkon, který byl podpořený bojovností a nasazením. Hráčům nemám co vytknout, Baník byl lepší,“ sportovně uznal kouč Zlína B Vít Vrtělka.

5. kolo MSFL (sobota 3. 9. 2022):

Baník Ostrava B – Zlín B 1:0 (0:0)

Branka: 77. Chukwudi. Rozhodčí: Dudek – Mankovecký, Macrineau. ŽK: Fulnek, Stoklásek (oba Baník). Diváci: 120.

Baník Ostrava B: Hrubý - Juroška (65. Sotorník), Říha, Stoklásek, Fulnek - Zálešák, Temel (65. M. Jaroň), Drozd, Holaň (86. Bystřičan), Chukwudi - Barkov (79. Chylek). Trenér: Chalupa.