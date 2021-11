/FOTOGALERIE/ Před týdnem vyhráli hlučínští fotbalisté na hřišti favorizovaného Uničova. V pátek pak urvali další cenný skalp. Na domácím trávníku porazili jednoho z velkých favoritů soutěže – béčko ostravského Baníku. Pod vítězstvím 2:0 se brankami podepsali Zajíček s Hasalou. Hlučínští už pět zápasů v řadě neokusili hořkost porážky a poskočili na čtvrté místo. Rezerva Baníku zůstává třetí. „Je to skalp, který se rozhodně počítá,“ řekl pyšně trenér Hlučína Lubomír Adler.

Fotbalisté Hlučína porazili rezervu Baníku 2:0. | Foto: Štěpánka Czyžová

„Baník produkuje hodně běhavý fotbal. Na to jsme byli připraveni. K tomu jsme přidali agresivitu, a to nám přineslo úspěch,“ pochvaloval si Adler.„Na klucích byla vidět velká motivace. Výsledky ze začátku nebyly dobré. Hráčům jsem říkal, že říjen bude naším měsícem, a to se potvrdilo,“ prohlásil Adler.