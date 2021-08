„Možná jsme soupeře trochu podcenili. Sigma ve druhém poločase hrála úplně jinak, a to jsme nečekali. Rychle nám dali dva góly a tlačili nás,“ vrátil se kapitán Baníku B Samuel Kulig k průběhu duelu, který skončil 3:3. „Ztráta dvou bodů nás mrzí. Hráli jsme dobře a v první půlce byli lepší,“ dodal dvacetiletý stoper.

První krůčky na trávníku udělal v Hlučíně, pak odešel do Baníku. Výběr sportu byl pro něho jasný. „Chtěl jsem ho hrát odmalička. Táta byl fotbalista a fotbal hrál i můj starší brácha,“ vysvětlil.

Jeho otec Pavel Kulig to dotáhl do první ligy, v dresech Bohemians a Opavy odehrál 110 zápasů a v nich dal osm gólů. Teď šestačtyřicetiletý bývalý záložník na tribuně drží palce synovi. „Fandit na zápasy chodí i mamka,“ prozradil 185 centimetrů vysoký kapitán Baníku B. Radí mu fotbalem ostřílený rodič?

„Pořád. Před zápasem i po něm,“ smál se Kulig mladší. Co mu otec nejčastěji říká? „Ať se nebojím hrát, že to v sobě mám. A po zápase to, co jsem udělal špatně. Ale občas i chválí,“ přiznal.

Zkušenosti získal v reprezentačních výběrech mládeže, letos se stal kapitánem týmu v MSFL. „Tím už jsem byl v nižších soutěžích, naposledy v U16. Potěšilo mě, že mě zvolil trenér i spoluhráči, ale je to větší zodpovědnost. Čeká se, že pásku máte zaslouženě,“ poznamenal student informatiky na Ostravské univerzitě.

Jako hráč je univerzální. „Můžu nastoupit jako střední obránce, což bylo v Olomouci a hrálo se mi tam dobře, i jako střední záložník. Prostě, kde bude potřeba, tam půjdu,“ konstatoval.

V minulé sezoně si z Baníku odskočil na půlroční hostování do Prahy, kde v dresu Vyšehradu odehrál devět utkání ve druhé lize. „Dalo mi to hodně, Nabral jsem spoustu zkušeností a pro příště už vím, co to obnáší,“ konstatoval talentovaný fotbalista.

Jeho cíl ale FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA není. „Je dobré se v ní rozehrát, protože rozdíl mezi třetí a první ligou je obrovský, a pak jít výš. Můj sen je Baník, chtěl bych si zahrát před tolika fanoušky. Když je čas, rád se jdu podívat a atmosféra plného stadionu byla vždycky super,“ vylíčil Samuel Kulig.

S ligovým týmem si mohl i zatrénovat. „Bylo to super, poznal jsem, jak to chodí v áčku. I hráči byli super, pomohli a poradili,“ podělil se o velký zážitek. Fotbalový vzor mezi nimi ale nemá. „Můj oblíbený hráč je Frenkie de Jong,“ vyzdvihl čtyřiadvacetiletého záložníka nizozemské reprezentace ve službách FC Barcelona.

MSFL - 1. kolo:

Sigma Olomouc B - Baník Ostrava B 3:3 (0:2)

Branky: 51. Fiala, 56. Grečmal, 84. Chytil - 36. Jaroň, 45+1. Smékal, 90+1. vl. Jemelka. Rozhodčí: Kostelník – Vostrejž, Hudec. ŽK: Grygar, Chytil - Zálešák. Diváci: 103.

Sestava Baníku B: Číž – Sanneh, Zálešák (75. Sotorník), Harušťák, Granečný – Jaroň, Boháč (90. Holaň), Martiník (46. Chvěja), Kulig, Říha – Smékal (64. Śmiga). Trenéři: Hejdušek a Staš.

Další zápasy: Valašské Meziříčí - Dolní Benešov 1:1 (1:1), Frýdek-Místek - Rosice 1:3 (0:1), Otrokovice - Hlučín 0:3 (0:2), Blansko - Vratimov 0:1 (0:0), Uherský Brod - Slovácko B 3:3 (0:1), Kroměříž - Znojmo 2:1 (1:0), Uničov - Jihlava B 1:1 (1:0), Zlín B - Nové Město 2:0 (1:0).