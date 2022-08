Vítkovice stále bez bodů. Nepanikaříme, říká trenér Semelka. Co posílení kádru?

Po pauze přišlo i zásluhou střídání zlepšení, ale na každou trefu Vítkovic sok dokázal zareagovat. „Dělali jsme v obraně hrizné chyby,“ kroutil hlavou kouč. „Někteří hráči jsou bojácní, jako by měli strach hrát, a to takhle nejde,“ pokračoval Karel Semelka.

„Máme mladé kluky, kteří se to tímto učí. A právě poučit se z toho musíme, aby to příště bylo lepší, protože nás to laciné chyby stojí góly a zápasy. Tohle byl ještě pohár, ale teď máme důležitý zápas ve Znojmě, kde chceme uspět,“ uzavřel Karel Semelka.

Kouč Vítkovic: MSFL? Starost, ale radost převládá. Potvrdil spolupráci s Baníkem

MFK Vítkovice – SK Kvítkovice 2:4 (0:1)

Branky: 51. Žák, 62. Pecuch – 17. Suchý, 54. Vychodil, 68. Guzik, 82. Dziuba. Rozhodčí: Bebenek – Mankovecký, Lukašík. ŽK: Raab – Přikryl, Kuběna. Diváci: 140.

Sestava Vítkovic: Kolařík – Kebísek, Raška (77. Motyčka), Němec, Zouhar – Hrušovský, Tamajka, Tkáč (46. Jelen), Vrbka (46. Pecuch) – Žák (65. Cacek), Raab. Trenér: Plaskura.