/FOTOGALERIE/ I když ani podvanácté neprohráli, tenhle zápas jim podle představ nevyšel! Na Bazalech ho fotbalisté Baníku Ostrava B zahájili v neděli vlastním gólem, přesto po prohraném poločase dokázali vyrovnat a v 11. kole MSFL se Znojmem nakonec remizovali 1:1. Hrozící první porážku v sezoně odvrátil v 68. minutě Jakub Drozd.

Zápas 11. kola MSFL Baník Ostrava B - Znojmo 1:1, který se hrál 15. října na Bazalech. | Foto: FC Baník Ostrava

Domácí tým měl přitom územní převahu. Vrátil se do něj uzdravený Grygar, z ligového „áčka“ ho posílili Fadairo, Madleňák a Markovič. Trenér Josef Dvorník ale nemohl počítat s Elekanou, Chvějou, Samuelem a Málkem.

Baník měl příležitost otevřít skóre utkání, ale brankáře Znojma Jamiu ani Holaň nepřekonali. Naopak sami ve 32. minutě inkasovali, když Říha v malém vápně nešťastně tečoval centr hostů do svatyně Markoviče. Šanci na vyrovnání měl po přestávce Měkota, ale ani on neuspěl. Podařilo se to až v 68. minutě přesnou ranou zpoza šestnáctky Drozdovi.

Baník tak v čele MSFL dál zůstává jediným neporaženým týmem, na kontě má po dvanácti odehraných zápasech 26 bodů za sedm vítězství a pět remíz. V dalším kole zamíří v sobotu 21. října na hřiště šestnáctého Uherského Brodu.

MSFL – 11. kolo:

Baník Ostrava B – Znojmo 1:1 (0:1)

Branky: 68. Drozd – 32. vlastní Říha. Rozhodčí: Kolář – Cieslar, Lukašík. ŽK: Holaň – Rodrigues. Diváci: 195.

Baník Ostrava B: Markovič - Krupička, Říha, Měkota, Madleňák - Holaň, Grygar (64. Bewene), Drozd - Fadairo, Jamiu (75. Bitta), Šudák (87. Látal). Trenér: Josef Dvorník.