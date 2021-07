V klubu, který se v jednu chvíli jako kapr na suchu „mrskal“ na hraně sestupu z krajského přeboru, se trenérům Filipu Smékalovi, Lubomíru Adlerovi a Romanu Hulvovi podařilo během poměrně krátké chvíle udělat štiku MSFL, která nejednou bojovala dokonce o postup do druhé nejvyšší soutěže.

Slezané dvakrát po sobě v letech 2015 a 2016 zaznamenali posun o soutěž výš, ovládli městský i krajský pohár. Navíc se jim dařilo i v MOL Cupu, kde svedli srdnaté zápasy o postup do dalšího kola s Opavou, Znojmem, či Zbrojovkou Brno. V přátelském utkání v rámci oslav 80 let existence klubu se na hřišti Odry ukázal také Baník Ostrava.

Ačkoli už bylo řadu týdnů jasné, že celek zpod Landeku nebude figurovat v novém ročníku MSFL, ale po podstoupení práv do Frýdku-Místku se sesune do městského přeboru Ostrava, do 30. června bylo vše při starém. FC Odra tak mohla mít například na začátku června svého zástupce na velké Valné hromadě FAČR v Praze, kde se volilo nové vedení českého fotbalu.

Už v té době se však začalo v Petřkovicích pod vedením Jaroslava Andrejka tvořit nové mužstvo. Uplynulé roky ale přinesly fanouškům místním i v blízkém okolí řadu skvělých zážitků a vítězství.

V obsáhlé fotogalerii se podívejte na momentky z uplynulých let tak, jak je zachytily objektivy fotografů Deníku.