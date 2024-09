To mě mile překvapilo, když jsem zjistil, že budeme spát v Brně, že nemusíme vyjíždět v pět ráno z Ostravy, abychom dopoledne hráli utkání. Klubu za to patří velké díky.

Já jsem přišel ještě před utkáním se Zlínem a nálada byla v pohodě. Všichni věřili v to, co chtějí hrát. Bohužel, utkání se nepovedlo, takže pak byl takový odlehčený týden, zkusil se nový formát tréninku, jestli to pomůže. Pomohlo. Své plody to přineslo. Myslím si, že teď jsme na správné cestě. Jen v ní musíme musíme pokračovat, nejlépe už ve středu ve Frýdku, a bude to dobré.

Částku ještě ne, ale už za mnou byli, že asi všechny prémie za zápas hned odevzdám do kasy. Uvidíme, na kolik mi to kluci, a hlavně kasař, nacení.

Řekli jsme si, jak chceme hrát. Koukli jsme i na nějaké video a myslím si, že do vstřeleného gólu se nám to ve sto procentech dařilo. Byli jsme přímočaří, čekali jsme na jejich chybu, sami jsme v defenzivě žádné nedělali. Od té branky už to bylo spíš udržování výsledku. Hodně se používaly taktické fauly. Se svým výkonem jsem spokojený, protože to byl první zápas. Vím, že jsou ode mě očekávání, jak se s tím poperu. Tady jsem se popral s oběma posty dobře, takže mám do další práce o motivaci postaráno.

Kromě prvního startu i gólu, tak také přišla žlutá karta…

Ta se také u pokladníka promítne. (usmívá se) Ale jak jsem mluvil o taktických faulech, tak tohle byl jeden z nich.

Co se od vás čeká? A co vy čekáte od štace na Hlubině?

Já hlavně vytížení. S trenéry jsem mluvil, cítím, že ve mně mají důvěru, tak se jim budu snažit splatit na hřišti. Říkali, ať jsem nahoře drzý, ať si dovolím a jsme vepředu aktivní. Určitě nemám hrát alibisticky dozadu. Vím, že v Chrudimi jsem minutáž neměl, žádné vytížení, ale to nemůžu nikomu vyčítat. Kluci hráli výborně a právem jsou momentálně v tabulce první. Tím pádem jsem neměl příležitost se do sestavy dostat. Pro můj vlastní prospěch bylo nejlepší jít někam hrát, abych byl na hřišti, tým na mě spoléhal, takže třetí liga mi dávala smysl. Že vyšla Hlubina, tak jsem se po dvou letech vrátil domů. Nemůžu si stěžovat.

Rodina to asi uvítala, viďte?

Rodina i přítelkyně. Jsou spokojení.

V Hlubině jste na hostování, nicméně asi máte ještě ambice se vrátit a rvát se o místo alespoň ve druhé lize, je to tak?

Teď jsem na půl roku v Hlubině, pak bych se měl vrátit na přípravu. Poté se uvidí, ale je možné, že se do Ostravy znovu podívám a pak mi po sezoně končí smlouva. Sám jsem zvědavý, jak to celé dopadne. To ovšem ukáže až čas, moje forma, to, jak se mi bude dařit a jak budu produktivní, aby o mně bylo slyšet.

Je chuť ještě rvát se o místo v profesionálním fotbale, nebo už přemýšlíte nad tím, že se pracovně vydáte jinudy a fotbal budete hrát na úrovni třetí ligy či divize jen tak? Máte motivaci?

Zatím takhle nepřemýšlím, protože mám ještě dobrý věk a pár let se o to pokoušet můžu. Jestli to samozřejmě během několika sezon nedopadne, tak asi mohu sám v sobě usoudit, že to nevyšlo, a budu hrát někde okolo domova třetí ligu, divizi a k tomu mít primárně svou práci, svůj byznys. Pak to dává smysl, ale teď ne. Mám ještě čas, abych z toho zkusil něco vytěžit. Rozhodně to nebalím, nevzdávám.

Takže na Hlubině chcete hrát, střílet góly, upozornit na sebe, abyste i za rok měl profesionální smlouvu?

To by bylo ideální.

Nedávno hrálo v Chrudimi béčko Baníku, které prohrálo 1:6. Jak jste to jako bývalý baníkovec prožíval?

Byl to pikantní zápas tím, že tam znám ještě hodně kluků, kteří se mnou hrávali v béčku, v dorostu. Třeba s Kubou Drozdem jsme toho dost prošli. Od Hlučína až po Baník. Bylo zajímavé všechny ty kluky potkat. Navíc jsme na lavičce seděli s Lumírem Čížem, který byl také v Baníku. Užívali jsme si to plnými doušky, i když pro Baník škoda výsledku. Šest jedna je hodně mrzuté, ale v té době jsem hrál za Chrudim, takže jsem chtěl, abychom vyhráli. Bylo to zajímavé. Po zápase jsem si ale s kluky popovídal, rád jsem je viděl.