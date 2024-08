Měli jste tu sérii v hlavě?

Bereme to pozitivně, každý chceme vyhrávat. Na druhé straně si myslím, že když po určitém období prohra přijde, umíme si ji zanalyzovat a poučit se, tak by nám to mohlo prospět. Věřím, že s Varnsdorfem i poté s Chrudimí to bodově zvládneme. Já to v hlavě neměl, i když občas vám to někdo připomene, ale teď se soustředíme na dobrý tréninkový proces, kde kluci pracují, ale holt někdy nás omezují vlastní limity, jindy jde o nevynucené chyby.

Nezníte vyloženě zklamaně…

Myslím si, že sami kluci si vyzkoušeli, že druhá liga bude agresivnější, rychlejší a v soubojích jeden na jednoho byl Vyškov lepší. My měli dobrý začátek, ale od patnácté minuty převzal iniciativu Vyškov, s čímž jsme se prali. Prohrávali jsme, hned po přestávce vyrovnali na 1:1, což nám vlilo sebevědomí, ale pokud budeme dostávat góly po takových individuálních chybách, tak to bude pro nás složité.

Baník Ostrava B – MFK Vyškov 1:3 (0:1)

Branky: 48. Nogha – 27. Zajíc, 61. Sylla, 90+7. Mbonu. Rozhodčí: Opočenský – Dresler, Marek. ŽK: Říha – Condé, Čelůstka, Kameník. ČK: 88. Josl (Vyškov). Diváci: 819.

Sestava Baníku: Kubný – Sirotek (85. Drozd), Říha, Měkota, Krupička – Holaň – Fomba (67. Chvěja), Komljenovič (32. Málek), Nogha, P. Jaroň (67. Nzanza) – Kašpárek. Trenér: Dvorník.

Cítili jste, že za stavu 1:1 se to dá zlomit?

Určitě. V posledním zápase to podařilo, ale byl bych bláhový, kdybych si myslel, že to tak půjde pokaždé. Proti nám byl kvalitní soupeř, i Vyškov, až se sehraje, tak bude nahoře v nejvyšších patrech. Za stavu 1:1 jsme měli držení míče, ale nedotáhli jsme to do šancí. Kolem boxu jsme nebyli aktivní a šance jsme si nevytvářeli. Za mně je to po právu prohra. Tak jak se stavíme k výhrám, vyhrávali jsme ve třetí lize, v přípravě i teď, tak teď přišla prohra a musíme se k tomu postavit tak, abychom byli připravení na Varnsdorf ve středu. Máme to za tři dny, což je fajn.

V Táborsku jste vyhráli, teď s Vyškovem ne, ale obstáli jste. Berete si z konfrontace s favority na postup nějaké poznatky?

Jsem přesvědčený, že když budeme plnit to, co si řekneme při přípravě, tak jsme schopni hrát naši hru. Dneska tam takové fáze byly, ale tím, že je to kvalitnější soutěž, tak času nebylo tolik. To bych chtěl do budoucna zlepšit, abychom hráli to, co chceme a nebylo to jen v krátkých časových úsecích. Kluci si ověřili, že i s tak kvalitními soupeři jako Táborsko a Vyškov to jde, ale holt musíme být přesnější. Měli jsme tam hodně ztrát zkraje, i přes šířku hřiště i směrem nahoru po zisku. Jedna dvě přihrávky a hned ztráta. Toho soupeř dokáže využít, jít do brejků, do zakončení, a měli kvalitu. Nebude to nic lehkého, i Varnsdorf má kvalitu.

Hrál už i Noghu, který byl výrazný. Jak jste s ním spokojení?

On ani Fomba neměli vytížení v áčku, tak šli s námi. Na jedné straně je to skvělé, jsou vytížení, na druhé chvilku trvá, než se adaptují na způsob hry. Některé věci jsou áčku podobné, jiné ne. Ale to nechci rozebírat, podali slušný výkon. U Noghy mi jen v první půli chybělo víc nabídky. I od Komljenoviče, potažmo Péti Jaroně. Tam chci, abychom byli silnější na míči a nehráli to jen kombinací přes strany. Aby soupeř musel reagovat na střed.

Vy v něm vidíte potenciál pro áčko?

Proto se kupoval, proto je tady. Chviličku to ale potrvá, což platí i u Hapyho (trenéra Pavla Hapala), abyste navnímal tréninkové tempo i hru. U nás je to Nzanza, který přišel později, v minulosti Kilibarda. Chvilku zabere, než se napojíte na tým, systém i druhou ligu. Noghovi věřím. Teď hraje na vyšší pozici, pro něj je zajímavější šestka, věřím, že se s tím sžije a i když je v tréninkovém procesu s áčkem, tak i k nám se v pohodě zapojil. Je pozitivní, fajn, i Fomba. Myslím, že se budou zlepšovat.

Gólman Martin Hrubý na hostování ve Vyškově nechytá. Nebylo by lepší, kdyby se vrátil do béčka Baníku?

Tato varianta byla na stole. Očekával jsem, že dnes bude chytat, ale to se nevyplnilo. On už tady ale byl, měl konkurenta Mikyho Kubného, který by si měl prožít to, co rok a půl měl Hrubas. Já jsem byl pro, aby šel na hostování a pral se o to. A třeba dokázal, že na první druhou ligu má. Není dobře ty hráče tady dlouhodobě držet a chránit proti většímu tlaku. Nechci se Vyškova dotknout, ale zázemí proti Baníku je diametrálně odlišné. I kluci Jaroňové se vrátili a sami uznali, že to nebylo na takové úrovni, jako v Baníku. O to víc si toho váží. A i Hrubas se ve druhé lize může dostat do brány, může se časem vrátit. Nemyslím si, že je dobré, aby pokud nemají vytížení v áčku, dlouhodobě zůstávali v B-týmu. Ať si to rok dva zkusí jinde a zjistí se, jestli na to mají. Navíc nám tady dorůstají další hráči.

Na stadion přišlo osm stovek diváků. Co na to říkáte?

Skvělé. Já tipoval tisíc, bylo osm set, ale jsme rádi za každého, protože jsme B-tým. Chápu, že většina chodí na áčko, ale my si sami musíme říct, aby na nás chodilo lidí více. Předvádět hru, která se bude líbit.