/FOTOGALERIE/ Už jsou krůček od cíle! Fotbalová rezerva ligového Baníku podeváté za sebou vyhrála, poosmé v řadě s nulou vzadu. V sobotním zápase 28. kola MSFL ve Znojmě mladí Ostravané porazili domácí tým 2:0 a vyřadili ho tím z boje o postup do druhé ligy. O celkově devatenáctém vítězství „béčka“ Baníku v této sezoně rozhodl ve 42. minutě Jakub Drozd, minutu před koncem ho pak gólově pojistil ještě David Kašpárek.

Znojemští fotbalisté (bílí) prohráli 0:2 ve 28. kole MSFL doma s B-týmem Baníku Ostrava. | Foto: Deník/Lubomír Budný

V úvodu duelu přitom ostravská rezerva tahala za kratší provaz, víc šancí otevřít skóre mělo Znojmo. „Tentokrát jsme do zápasu bohužel nevstoupili dobře a soupeř se první kombinací dostal do zakončení, při kterém nás podržel Miky Kubný. My dali Holaněm tyčku, pak se hra vyvíjela tak, že to bylo vyrovnané, Znojmo potvrdilo svou kvalitu,“ řekl pro web klubu trenér rezervy Baníku Josef Dvorník.

„Řekli jsme si, že chceme hrát v učitém bloku ve středním pásmu a stlačovali jsme hru tak, aby se soupeř nedostával k naší bráně. Bohužel na útočné polovině po ziscích míčů jsme nebyli přesní ani dostatečně agresivní v soubojích,“ kriticky hodnotil kouč hostů výkon svých svěřenců v úvodním poločase.

Ještě do přestávky se ale skóre změnilo. „Celou dobu jsme se snažili o presink a to se nám vyplatilo při prvním gólu Drozda. Za stavu 1:0 jsme podali velmi dobrý taktický výkon. Od 70. minuty jsme měli dvě, tři situace na rozhodnutí, podařilo se to ale až v závěru, kdy Kilibarda krásně naservíroval míč Kašpárkovi, který chladnokrevně zakončil,“ vyzdvihl úspěšnou akci Josef Dvorník.

„Máme velkou radost, ale zatím není co slavit. Už ve středu nás čeká Hodonín a víme, že ještě nějaké body potřebujeme uhrát,“ připomenul trenér mladé rezervy Baníku, že do konce MSFL zbývá pět kol.

Jeho tým má v čele tabulky náskok 11 bodů před druhým Zlínskem a 15 před třetím Třincem, čtvrtý Uničov, pátý Hlučín i šesté Znojmo na lídra po 28. kole ztrácejí 17 bodů.

Ve vloženém 34. kole dorazí ve středu 22. května na Bazaly osmý Hodonín a v nedělním 29. kole šestnáctý Uherský Brod. Pak se „béčko“ Baníku vydá za druhým Zlínskem (31. 5.), doma přivítá sedmnáctý Frýdlant nad Ostravicí (5. 6.) a sezonu zakončí na hřišti aktuálně třetího Třince (8. 6.).

MSFL – 28. kolo:

Znojmo – Baník Ostrava B 0:2 (0:1)

Branky: 42. Drozd, 89. Kašpárek. Rozhodčí: Marek – Dorotík, Machorek. ŽK: Neto - Říha, Sirotek, Málek. Diváci: 180.

Baník Ostrava B: Kubný - Sirotek, Uchenna, Říha, Sanneh - Elekana (57. Kilibarda), Drozd (88. Fadairo), Chvěja (69. Temel), Holaň, Samuel (57. Málek) – Kašpárek. Trenér: Josef Dvorník.