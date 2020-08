Rezerva slavného klubu pod vedením Daniela Tchuře prohrála úvodní dvě utkání sezony, vedení se tak rozhodlo ke změně a sáhlo právě po sedmatřicetiletém Smetanovi. Ten se mužstva ujal ve velkém stylu a minulý pátek dovedl své svěřence k vítězství 3:2 ve Frýdku-Místku.

„Před prvním zápasem jsme stihli asi jen tři tréninky, takže se mnoho změn udělat nedalo. Musím ale vyzdvihnout práci předchozího realizačního týmu, protože kluci jsou fyzicky skvěle připravení, zároveň ukázali, co v nich je. Dobře se s nimi pracuje,“ ocenil Smetana v rozhovoru pro Deník.

Kde vidí tedy důvody špatných výsledků v úvodu ročníku? „Tým byl skleslý, ale to je logické, nikdo nechce prohrávat. V zápase ve Frýdku-Místku ale hráči ukázali, že chtějí pracovat i být dobří, a také, že umí. Líbila se mi energie, s jakou do zápasu šli, i radost, když se podařilo vyhrát. Prostě chtěli uspět, což dokázal fakt, že je ani první gól soupeře nezlomil. Navíc pomohli i hráči z A-týmu. Tím je to pro mě jako trenéra jednodušší,“ přiznal Smetana.

Mladý trenér si novou štaci pochvaluje. Cíle si však nestanovuje. „Za těch pár dní vůbec nevím, jaké jsou možnosti. První zápas mi leccos naznačil, ale těžko říct. Určitě bych chtěl hrát co nejvýš, řada mých kroků k tomu bude směřovat,“ slíbil. „Zároveň si ale uvědomuju, že B-tým slouží hlavně pro rozvoj hráčů, pro ulehčení přechodu z mládeže do dospělého fotbalu. Aby hráči zvládali fyzicky i takticky přesun do áčka. To je přednější, než výsledky a to skončit první, druhý či třetí v MSFL,“ pokračoval Smetana.

„Ale není to moje alibi. Určitě budu dělat vše pro to, abychom zápasy vyhrávali, kluci se naučili vyhrávat, hráli jsme nahoře a nerozdávali nikde a nikomu body. Vše k tomu směřujeme,“ uzavřel Ondřej Smetana, jež si domácí premiéru odbude v neděli proti Uničovu (10.15 hodin v Markvartovicích).