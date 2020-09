Zvlášť když to hroťákům mužstva trenéra Luboše Kozla Tomáši Zajícovi, Tijanimu a Ondřeji Šašinkovi moc nestřílí. „Samozřejmě jsem jako útočník rád za každý gól. Hlavně když nám to pomáhá k bodům,“ říká skromně muž, který má na kontě ve třetí nejvyšší soutěži 65 utkání a úctyhodných 48 gólů.

Zejména v nedávných duelech se rozstřílel. Proti Rosicím (2:0) i ve Zlíně (3:2) šel na hřiště až v jeho průběhu, pokaždé dvakrát skóroval a dotáhl tým k vítězstvím.

„Vím, že se může stát, že přijdou kluci z A-týmu, nijak mě to však neovlivňuje. Na zápas se těším i chystám stejně. Chci ukázat, že jsem platný, hrát od začátku, a dokázat, že na lavičku nepatřím,“ je odhodlaný Lokša.

Za možnost hrát v dresu největšího sportovního klubu v regionu je vděčný. „Už dřív jsem měl nabídky, ale přejít do Baníku mi nebylo dovoleno,“ vzpomíná odchovanec Vítkovic, který prošel i Kravařemi, Mikulovicemi, Opavou, Novým Jičínem či Frýdkem-Místkem. Naposledy byl oporou třetiligových Petřkovic.

„Spousta lidí nechápala, že odcházím odněkud, kde pravidelně hraju a cpu se mezi mladé. Já v tom pořád viděl to, že právě jim mohu pomoci, předávat své zkušenosti, a zároveň se může povést posun do A-týmu,“ upozorňuje Lokša na fakt, který jej také motivuje.

„Když se výkony ukážu, bude se mi střelecky dařit, tak proč by to nemohlo vyjít?“ ptá se Lokša.

„Kdybych tomu nevěřil, tak bych do toho asi nešel, ale jsem celý život Ostravák a vždy jsem si chtěl ligu za Baník zahrát. Viděl jsem to tak, že mohu tomu být blíž. Teď můžu říct jen to, že to ovlivním pouze tak, že budu dávat góly. Pak záleží jen na trenérech, jestli mi dají šanci,“ má střelec jasno.

Do profesionálního fotbalu by se rád dostal i přesto, že na rozdíl od svých spoluhráčů musí sport skloubit s civilním zaměstnáním. Práci učitele je však připraven dočasně opustit. „Šel bych do toho. Proto jsem rád, že jsem vystudoval vysokou školu, mám tak zadní vrátka. Vím, že učitelství mohu dělat celý život. To u sportu nejde. Proto bych to podstoupil,“ potvrzuje s tím, že podporu má.

„Pan ředitel, jeho zástupce či další kolegové mi v tom fandí a myslím, že kdyby na to náhodou došlo, domluvili bychom se. Zatím to ale není třeba řešit,“ podotýká Radovan Lokša.

„Každopádně liga je pro mě cílem, nikdy jsem nepřestával věřit, chtěl bych si ji zahrát, proto v přípravě nic nepodceňuju a soustředím se, abych si to mohl splnit. I lidé v mém okolí by mi to přáli,“ myslí si.

Ačkoli je v aktuálním Baníku silné konkurenční prostředí, po krku si hráči nejdou. „V kabině máme perfektní vztahy, a to i přesto, že je mezi námi větší věkový rozdíl, třeba deset dvanáct let. Cítím, že kluci věří mně a já zase jim. Nevnímáme se jako soupeři, i když se hecujeme a motivujeme. Já se jim snažím pomoci, a oni mě ženou dopředu, abych podával lepší výkony,“ popisuje Lokša.

A cítí při své střelecké statistice dobrou formu? „Každý útočník má dobrý pocit, když dává góly. Snad to vydrží co nejdéle a budu vedení i trenéry svými výkony dostávat pod tlak,“ usmívá se na závěr Radovan Lokša.