Pád nekončí. Vítkovický fotbal se bude z problémů vzpamatovávat až v divizi

Vítkovice v létě 2020 spadly sportovní cestou z FNL do třetí ligy, jenže kvůli špatné finanční situaci se přihlásily dokonce až do divize. „Po důkladném zhodnocení aktuální situace, kdy hrozilo, že A-tým nebude vůbec, můžeme dnes s jistotou potvrdit, že v příští sezoně bude hrát divizi F. Toto nejednoduché rozhodnutí bylo nutné udělat i z důvodu finanční stabilizace klubu,“ uvedl klub tehdy ve svém prohlášení, v němž přiznal, že přežil klinickou smrt, nicméně neskrýval ambici se v budoucnu do vyšších pater hierarchie českého fotbalu vrátit.

Teď tedy přichází první krok. „Před dvěma lety jsme skončili ve druhé lize, měli jsme však pocit, že jsme ty správné a jediné Vítkovice. Dnes je to, myslím si, i vidět. Navíc jsme tradiční stoletý klub, který vyhrál i republikový titul, takže se nabízelo, že bychom se chtěli vrátit. Ekonomická i další situace nás nutily k postupným krokům, ale když přišla nabídka z Vratimova, nikoli, že bychom my něco poptávali, tak jsme ji akceptovali a pokusili se ve zkráceném termínu přesvědčit výkonný výbor, že to má smysl,“ popsal Hloch.

„Jsme rádi, že to výkonný výbor na poslední chvíli schválil. Jinak jsme byli připraveni hrát nadále divizi a postoupit, protože máme střednědobý cíl vrátit se na druhé ligy. Zda to bude za dva roky, tři roky, nebo pět let, to nevíme,“ doplnil.

V uplynulém ročníku divize F Vítkovice obsadily čtvrtou příčku. Postup by však na jeho skladbě nic zásadně měnit neměl. Vedení chce posílit, nicméně stavět se má na základech současného kádru.

„Jestli něco stoprocentně neuděláme, je, že ho z gruntu předěláme. To určitě ne. Věřím trenérům a dalším lidem, kteří se v tom vyznají daleko lépe, než já, a ti tvrdí, že tento tým by i v MSFL mohl něco uhrát. Chceme obstát, neudělat ostudu. Pokusíme se o doplnění, ale rozhodně ho nerozprášíme,“ uzavřel Martin Hloch.