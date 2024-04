Netradiční byla, to stoprocentně, samozřejmě to bylo k výročí otevření Bazalů a pro mě šlo o takovou nostalgii, protože v mistrovské sezoně děkovačky byly směrem na druhou stranu, kde byla plná tribuna. Do jisté míry to teď bylo podobné. Jsem za to strašně rád a chtěl bych fanouškům poděkovat, že něco takového vytvořili. Celý zápas fandili a myslím si, že hlavně pro kluky je to trošičku něco jiného, než když je tu sto lidí a atmosféra taková není. Jasně, rád jsem i za těch sto lidí, ale věřím tomu, že když výsledky budou, tak si na Bazaly najde cestu víc a víc lidí. Skvělé!

Lehce jsme to probrali, nějakými dvěma třemi větami, ale myslím si, že zápas ukázal, že nervózní nebyli. Aspoň já ji necítil. Utkání jsme zvládli velice dobře, akorát škoda, že jsme v prvním poločase nevyužili šance, kterých jsme měli spoustu. Celkově jsem spokojený, jsou to stejné tři body jako proti druhému. Beru to tak, že jsme splnili tu – ani ne povinnost – ale za vítězstvím jsme si šli a druhý poločas jsme zvládli.

S výkonem tedy spokojenost?

Určitě. Samozřejmě, vždycky jsou tam detaily, které bychom chtěli zlepšovat, ale to je na vyhodnocení později na videu. Celkově si myslím, že do šancí jsme se dostávali, bohužel jsme nebyli produktivní. Musím ale říct, že ve druhém poločase do toho nastoupili střídající hráči velmi dobře, všichni do jednoho, takže to je důkaz, že táhneme za jeden provaz a chceme to posunout dál. Projevila se kvalita třeba Málkise (Málka), nejen tím, že gól dal i připravil, ale fungoval dobře i v udržení balonu. To nám pomohlo.

Zdroj: David Hekele

Bavíme se i o produktivitě. Prý je to váš častější problém?

Každý trenér by si přál být produktivní a proměnit každou šanci. Samozřejmě, je to spíš pro klid klukům do hry. Ale neřekl bych, že to je problém. Určitě bych to tak nenazýval. Já jsem rád, že si šance vytváříme, protože samozřejmě pokud si je nebudeme vytvářet, ani nemůžeme skórovat. Na druhé straně jsou to mladí kluci, kteří jsou v rozvoji, pracujeme na tom na každém tréninku. V určité fázi je střelby a zakončení víc, někdy je toho míň, ale zase musíme to brát v kontextu celého zápasů. Myslím si, že věci, které jsme si řekli před výkopem, tam byly. A za to musím tým pochválit.

Klub se netají tím, že by rád béčko vytáhl výš, fanoušci po zápase skandovali „druhá liga, druhá liga“. Nepřišlo vám to zvláštní?

Já si myslím, že vyvolávat teď „druhá liga“ je fajn, emoce tam jsou a fanoušci tady byli ve velkém počtu, ale ještě je brzy hodnotit, jestli tam budeme nebo ne, Máme ještě devět zápasů, to je dvacet sedm bodů, což je hodně. Už teď ve středu hrajeme ve Frýdku-Místku těžký zápas, potom jedeme do Hranic, Zápasy jsou v začátku všechny podobné. Začíná se nula nula a každý mančaft se na nás chce vytáhnout. Pořád jsme Baník Ostrava, Já se ambicí postoupit netajím, protože chci trénovat minimálně druhou ligu a časem se třeba posunout ještě výš. A i mužstvo si za tím jde. Kabina pro to dělá v tréninkovém procesu maximum, stejně tak my jako realizační tým, tak doufám, že to vyjde.

Průběh jara hodnotíte kladně?

Jak říkám, nejsme ani v polovině, té se teprve blížíme. Celkově bych řekl ano, spokojenost, i když vždycky budou nějaké chybky, které se dají odstranit. Ale to je i v první nebo druhé lize. Ve všech soutěžích. Pokud půjdeme pokorně zápas od zápasu, budeme i v týdnu pracovat, jako dosud, tak věřím, že to zvládneme.