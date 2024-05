Kouč Baníku o postupu: Prožívám to v sobě, jednu přípravu můžu roztrhat. A kádr?

/VIDEOROZHOVOR/ Přišel teprve před sezonou, po necelém roce u týmu slaví postup. Trenér rezervy fotbalového Baníku Ostrava Josef Dvorník pokládá vítězství v MSFL za svůj největší trenérský úspěch a doufá, že to i hráče posune. „Rád bych, aby se jich co nejvíce prosadilo do profi fotbalu. Asi ne úplně do ligy, i když… Možná ano, ale teď budou hrát druhou ligu, tak tak si myslím, že pro mě je to obrovský, obrovský pokrok v kariéře,“ řekl Dvorník v rozhovoru, který si celý můžete prohlédnout na videu Deníku.