Trenér Odry Lubomír Adler byl s cenným vítězstvím pochopitelně spokojený. „Jsme strašně rádi, že jsme ten zápas zvládli, hlavně tedy výsledkově, protože Hlučín byl dobrý a hlavně v prvním poločase lepší než my. Měl vyšší kvalitu, byť bez šancí, ale trápily nás hlavně standardní situace,“ přiznal Adler.

Jinak byl podle něj soupeř rychlejší, důraznější, měl odražené míče. To nenarušil ani brzký gól Lukáše Ptáčka hned v druhé minutě. „Na obrazu hry nic nezměnil,“ podotkl kouč Petřkovic.

„O pauze jsme si proto v šatně něco řekli, udělali jsme změny a vytvořili si možnosti, kterými jsme mohli brzy rozhodnout,“ poukázal Lubomír Adler na trefu Neumanna.

„Celkově bylo rozhodující asi to, že Pepa Květon chytil penaltu, tam se to lámalo. Inkasovat, měli bychom to hodně těžké. Pak jsme to dohráli dobře,“ dodal na závěr Adler.

FC Hlučín – FC Odra Petřkovice 1:2 (0:1)

Branky: 77. Kundrátek – 2. L. Ptáček, 51. Neumann. Rozhodčí: Marek – Mayer, Rosický. ŽK: Massaniec, Mac, Vengřínek – Neumann, L. Ptáček, Mládek. Diváci: 489.

Petřkovice: Květon – Wala, Plesník, Mládek, Sporysz – Neumann, Praus, Holzer (46. Lehnert), L. Ptáček (66. J. Ptáček), Moučka – Zajíček (86. Raab). Trenér: Adler.