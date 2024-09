„Nic jsme si nevytvořili, nevěřili jsme si, do toho přišel třetí gól, takže totální deka. O poločase jsme sáhli ke třem změnám, šli jsme do rizika a rozestavení 3-5-2, zjednodušili jsme hru, ale výsledkem byly maximálně dvě tři nebezpečné střely. Nic víc. Naopak jsme ještě do otevřené obrany dvakrát inkasovali,“ hlesl Skotnica.

hrubé individuální chyby. „Tolik, jako teď těch pár zápasů, jsme jich neudělali v divizi za dva roky,“ kroutil hlavou kouč. „Nevím, co s kluky je, proč divočí a vytváří soupeřům góly zadarmo. To nás sune dolů, jsme v křečí a ani vepředu si nic nevytváříme. Jestli to bude pokračovat, bude to špatné,“ hodnotil šéf střídačky Hlubiny.

Unii nebyly nic platné ani návraty marodů Denise Látala nebo Dominika Skopala. „Jsou ale nerozehraní,“ uvědomil si Skotnica. „Bohužel, nahoře neudržíme míč, pak se nám to vrací a čelíme útoku za útokem. Hlučín i Karviná patří k předním celkům soutěže, body s nimi by byly plus, ale se Zlínem jsme už chtěli bodovat. Nezbývá, než věřit, že se to povede v Brně,“ zadoufal kouč s tím, že čeká, až se uzdraví i zkušenější borci jako Fulnek, nebo Janjuš.

„Je však smutné, že nejlepším našim hráčem na hřišti je pětatřicetiletý Förster, který má nejvíce naběhaných kilometrů a je pořád v nabídce. Asi jediný, kdo chtěl hrát,“ podotkl vzápětí ještě.

Pomoci by ke zlepšení mohla i nová posila. Klub angažoval jednadvacetiletého záložníka Filipa Sotorníka, který by za týden měl nastoupit. „Potřebovali jsme tým doplnit a od Filipa si slibujeme zlepšení ofenzivy. Je to hráč na kraj nebo na podhrot, takže věříme, že bude útočníkům vytvářet šance, nebo se sám prosadí,“ nastínil Zdeněk Skotnica na adresu odchovance Hlučína a bývalého hráče Baníku Ostrava, který přichází z Chrudimi, za níž bývalý mládežnický reprezentant odehrál osm zápasů ve druhé lize. Působil také krátce v Rumunsku.

Unie Hlubina – FC Zlín B 0:5 (0:3)

Branky: 10. a 18. Hamalčík, 68. a 70. Chytil, 37. Ovesný. Rozhodčí: Mankovecký – Ehrenberger, Grečmal. ŽK: Frébort, Jurčák, Badalyan – Ovesný, Frolek. Diváci: 172.

Sestava Hlubiny: Bílý – Nevřela (46. Hrušovský), Dybal, Jurčák, Frébort – Badošek (46. Marciňa), Förster (77. Byrtus) – Látal (65. Perrette), Skopal, Macíček (46. Badalyan) – Ligáč. Trenér: Skotnica.