„Brno pak ještě zvýšilo obrátky a sypalo nám do šestnáctky ještě více centrů. Totálně tu hru zjednodušili, bohužel nakonec nám tam jeden míč propadl na zadní tyč, kde byl osamocený Plichta,“ přiblížil vyrovnání Skotnica.

Za výsledek děkoval i mladému gólmanovi Hatoňovi, jenž chytil dvě vyložené šance Startu. „Nakonec jsme mohli vyhrát, když Ligáč šel sám na brankáře,“ litoval šéf hlubinské střídačky. „Na druhé straně, jim tam proletěly dva nebezpečné centry přes malé vápno. Bod musíme brát, protože z Brna se jinak moc asi vozit nebudou,“ podotkl Zdeněk Skotnica.

„Jsem rád, že jsme si v rámci možností poradili s fyzickou hrou soupeře, kluci zejména stopeři to uskákali a všichni bojovali. Holt s takovým fotbalem jsme se v divizi moc nesetkávali,“ uznal kouč.

Duel však přece jen přinesl negativum. Už v poločase musel Skotnica využít tří střídání. Kvůli zraněním nedohráli Fulnek, Janjuš a Látal. „Už tak to bylo náročné, a po tomto o to víc, protože jsme museli do sestavy hodně sáhnout. Ale střídající kluci se s tím vypořádali dobře a celkově jsme to zvládli,“ uzavřel Zdeněk Skotnica, jemuž se naopak do nominace mohl vrátit uzdravený útočník Badalyan.

Start Brno – Unie Hlubina 1:1 (0:0)

Branky: 86. Plichta – 67. Jurčák. Rozhodčí: Budovič – Tomanec, Machorek. ŽK: Slovák – Dybal. Diváci: 430.

Sestava Hlubiny: Hatoň – Fulnek (46. Frébort), Dybal, Jurčák, Nevřela – Šindler (76. Byrtus), Förster – Látal (46. Perrette), Badošek (64. Badalyan), Janjuš (46. Hrušovský) – Ligáč. Trenér: Skotnica.