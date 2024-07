Klíčovým okamžikem byla brzká červená karta pro Jaromíra Fréborta. „Šel na polovině hřiště do souboje, šprajcli se a spadl hráči na patu,“ přiblížil moment ze svého pohledu trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica. „Do té doby

jsme byli lepším týmem a i po tom vyloučení jsme měli dvě, nebo tři situace, kdy Fulnek šel sám na brankáře, kterého trefil, Dybal měl možnost. Škoda,“ kroutí hlavou.

Prosadil se však mohli i domácí. „Ve druhé půli už nám docházely síly. Celkově to bylo opatrné, ani Bohumín se nikam nehrnul, tak se to dohrálo do remízy. Penalty už jsou loterie,“ zmínil Skotnica, že rozhodujícím momentem bylo Dybalovo přestřelení v sedmé sérii.

Šéf hlubinské lavičky přiznal, že vyřazení je zklamání. „Přece jen jde o divizního soupeře, měli jsme dost situací, abychom rozhodli. Vždyť v nastavení nám vykopli míč po posledním rohu z brankové čáry. Když to několikrát nedokážeme dokopnout, tak bohužel,“ mrzelo Skotnicu.

„Prioritou je však MSFL, protože v sestavě jsme měli pět nových lidí, takže se potřebujeme dát dohromady a sehrát. Za tři týdny je to složité, ještě to chce trochu času, který není, ale posílit jsme museli. Zatím si to sedá, ale jdeme nahoru,“ uzavřel kouč Unie.

Bospor Bohumín – Unie Hlubina 0:0, na pen. 6:5

Rozhodčí: Kovařík – Proske, Slaný. ŽK: Váňa, Fulier, Sporysz, Smilek (všichni Bohumín). ČK: 17. Frébort (Hlubina). Diváci: 300.

Sestava Hlubiny: Bílý – Nevřela, Dybal, Šindler, Frébort – Látal (60. Hrušovský), Förster (76. Sasko), Badošek (76. Marciňa), Fulnek – Skopal (64. Byrtus) – Ligáč (64. Perrette). Trenér: Skotnica.