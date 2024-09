Hostům se vyplatilo, že na jihu Moravy přenocovali. „Chtěli jsme to zlomit, takže jsme se rozhodli udělat něco navíc, abychom měli větší pohodlí a byli jsme odpočatí, protože jsme nemuseli vyjíždět ráno v šest hodin z Ostravy. Místo toho jsme po snídani měli přípravu a video, takže to kluci měli čerstvě v hlavě,“ vysvětlil trenér Zdeněk Skotnica, že úspěchu tým podřídil i tréninky během týdne. „Byla na nás deka, takže bylo třeba něco změnit a pomohlo to, výkon byl diametrálně odlišný proti předchozímu utkání,“ uvedl.

Kromě Sotorníka, který přišel z druholigové Chrudimi, mohl do sestavy zařadit i marody Fulneka s Janjušem, zpět byl i kapitán Šindler a v brance mladík Hatoň. „Toho bych chtěl zvlášť pochválit, chytil čisté dva góly,“ vyzdvihl Skotnica, který neobvykle na stopera dal záložníka Hrušovského. „Kdysi byl stoper, v divizi jsme to zkoušeli, souboje také umí vyhrát a proti ostatním má i jiné přednosti,“ nastínil kouč.

„Škoda, že jsme nevedli už o poločase, protože Fulnek měl dvě příležitosti,“ litoval s tím, že zafungovalo poločasové střídání a vytažení Sotorníka do útoku. Po osmi minutách se odvděčil gólem. „Rychlá akce, navíc po nahrávce Janjuše, který byl také chvíli na hřišti,“ podotkl Zdeněk Skotnica.

Hlubina se uklidnila, nicméně riziko domácích, za něž nastoupilo trio „ačkařů“ Potočný, Šural, Štěpanovský. „Hlavně Potočný nám dělal problémy svou silou, držením míče i náběhy. V závěru měl navíc dva přímáky, kdy jeden skončil ve zdi a druhý skvěle chytil Hatoň. Byl to jeho zápas,“ poznamenal šéf střídačky Hlubiny. „Ale celkově jsme plnili vše, co jsme si řekli, a nedělali hloupé individuální chyby. Proto jsme uspěli,“ doplnil Skotnica.

S prací i výkonem Filipa Sotorníka je spokojený. „Hrál dobře na kraji hřišti i na hrotu, kde nám ale chyběla kvalita jeden na jednoho, rychlost, je inteligentní, ale umí pracovat i zády k brance. To nám přinesl. Je vidět, že si prošel druhou ligou a má něco za sebou. Tohle jsme potřebovali,“ pochvaloval si Zdeněk Skotnica.

Stejně tak tým nutně potřeboval tři body, aby si v tabulce pomohl a vzdálil se spodku. „My jsme třikrát neprohráli 0:1, pokaždé jsme dostali výsledkově világoš, i když s Hlučínem výkon nebyl špatný. Minule to se Zlínem ale byl výbuch, přesto jsme si říkali, že nesmíme panikařit. Zjednodušili jsme hru, plnili pokyny a vyšlo to,“ byl rád Skotnica, který věří, že tým na úspěch naváže ve středu proti Frýdku-Místku.

Zbrojovka Brno „B“ – Unie Hlubina 0:1 (0:0)

Branka: 53. Sotorník. Rozhodčí: Prokůpek – Šimoník, Mrázek. ŽK: Nevřela, Sotorník, Fulnek, Janjuš (všichni Hlubina). Diváci: 186.

Sestava Hlubiny: Hatoň – Nevřela, Hrušovský, Dybal, Frébort (79. Látal) – Šindler (68. Byrtus), Förster – Fulnek, Skopal (68. Kalay), Sotorník (90. Badošek) – Ligač (46. Janjuš). Trenér: Skotnica.