/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po dlouhém čase se mohlo říct, že jsou Bazaly při fotbalovém utkání plné. Znamenalo to sice návštěvu jen 450 lidí, fanoušci ostravského Baníku tím ale oslavili nedávné 65. výročí legendárního stadionu. A vítězně. Třetiligový B-tým zdolal góly Ondřeje Chvěji a Michala Málka po přestávce nováčka z Bohunic 3:0 a dál tak vedou MSFL.

Fanoušci Baníku Ostrava při utkání B-týmu na Bazalech proti Bohunicím. | Video: David Hekele

O utkání byl mezi fanoušky velký zájem, permanentkáři nepotřebovali mnoho času, aby v minulých dnech kapacitu naplnili. „Škoda, že je zde jen čtyři sta míst,“ posteskl si už před zápasem u vchodu jeden z příznivců, když se bavil s kamarády.

A to ještě nevěděl, co ho čeká. „Náš svět, náš domov. BAZALY.“ Plachta roztažená po celý první poločas na celé délce tribuny nemohla ujít zraku nikoho, kdo si dal tento „předkrm“ před odpoledním hlavním chodem, kdy áčko hostí Liberec.

Kotel se umístil na pravou stranu tribuny a hodně se věnoval chorálům právě ke stadionu, nechyběla ani pyrotechnika. „Bazaly domov Baníku“, nebo „Václave, postav stadion, postav stadion…,“ vyzývali příznivci, aby majitel Václav Brabec splnil asi jejich největší přání.

„Byla to netradiční atmosféra, pro mě trochu nostalgie, protože v mistrovské sezoně byla třeba děkovačka na druhou stranu, kde byla plná tribuna. Bylo to podobné a fanouškům bych chtěl moc poděkovat, celý zápas fandili. Pro kluky to určitě bylo jiné, než když je tady sto lidí a kulisa není taková,“ pochvaloval si bývalý obránce a nyní trenér rezervy Baníku Josef Dvorník.

Jeho tým v prvním poločase zahazoval šance, prosadit se dokázal až po přestávce, kdy se dvakrát trefil Ondřej Chvěja a jednou Michal Málek. „Škoda těch šancí, měli jsme jich spoustu, ale celkově jsem spokojený. Jsou to stejné tři body, jako bychom hráli proti druhému. Šli jsme si za tím,“ dodal Dvorník.

Děkovačka B-týmu s fanoušky:

Zdroj: David Hekele

Baník Ostrava – Bohunice 3:0 (0:0)

Branky: 53. a 67. Chvěja, 71. Málek. Rozhodčí: Řezníček – Silný, Čampišová. ŽK: Holaň, Uchenna, Dvorník (trenér) – Šmerda, Kotoun. Diváci: 450 (vyprodáno).

Sestava Baníku: Struhař – Sirotek, Uchenna, Říha, Sanneh – Holaň – Reteno (61. Málek), Šudák (69. Drozd), Ferreira (46. Kilibarda) – Chvěja (79. Temel), Kašpárek (79. Fadairo). Trenér: Dvorník.