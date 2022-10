Jak byste tedy zhodnotil utkání ze svého pohledu?

Myslím si, že do 77. minuty jsme byli Hlučínu vyrovnaným soupeřem. Z obou stran to byl kvalitní zápas, byť domácí byli favority a nic jiného, než výhru s námi nebrali. Z toho jsme těžili, chtěli jsme co nejdéle hrát vzadu na nulu a čekat na okénka, která se budou otvírat tím, že domácí se budou tlačit dopředu. Bohužel některé brejkové akce jsme vyřešili špatně, třeba situaci tři na dva.

Karel Semelka.Zdroj: Unie Hlubina/Jan VlčekVzápětí jste inkasovali.

Ano. Hlučín z toho měl aut a po něm následovala gólová akce. Místo toho, abychom branku soupeře ohrozili zakončením, tak jsme sami inkasovali. To je špatné. Ale hráli jsme u čtvrtého, přesto jsme mohli překvapit, takže musím kluky za výkon pochválit. Myslím si, že poslední zápasy mají vzestupnou tendenci, jelikož jsme posílili o Mooce, takže si kluci na sebe zvykali. Bohužel výsledkově nám to ještě neladí.

Výkon dobrý, body žádné. Posílí to tým, nebo spíše srazí?

Myslím si, že sami vidí, že hrát umí, a že se dá měřit s každým. Dali do toho nasazení, obětavost. Teď nás ale čekají jiné zápasy – Vrchovina, Blansko, Hranice – a ty my musíme zvládnout, abychom se odpoutali ode dna tabulky. Tam musíme bodovat. Proto škoda utkání s Velkým Meziříčím, se kterým jsme prohráli 3:4. Holt třetí liga není divize. Tady už musíte jezdit.

Při posledním rozhovoru pro Deník jste právě na zápasy s tabulkově blízkými soupeři spoléhal, ale nezvládli jste je…

Máte pravdu. Je to obrovská chyba, ale myslím si, že kdyby kluci s těmito soupeři předváděli výkony, jako proti Hlučínu, tak ty body máme. Nezvládli jsme to a proto jsme tam, kde jsme. Věřím, že tyto výkony kluky posunou, máme mladý tým, tak snad si z toho něco vezmou.

Dopadá postavení v tabulce na tým?

Každopádně se na tabulku dívají, vědí, kde jsme a nikomu to radost nedělá. Kluci to mají v hlavě. Chceme se ale dál rvát a v tabulce se posunout. Psychický tlak tam je, potřebujeme vyhrát, to se nedaří, máme jen dvě remízy, ale je to tříbodový systém, takže když se povedou dva zápasy v řadě, jste hned jinde.

A jak vy to snášíte? Neměl jste chuť to vzdát?

(pousměje se) Ne, že bych to chtěl položit, ale pohráváte si s myšlenkou, že mužstvo potřebuje nový impulz a nový trenér by mu ho třeba dal. To je ale otázka. Bohužel jsme nezačali kompletní, pak k nám přišel Mooc, a chvíli trvá, než si to sedne. Navíc když jde o tak mladé kluky a tým. Věřím, že se zvedneme. Chceme v to věřit. Nic nebalíme a určitě se budeme rvát dál, protože odstup není nijak šílený. Jak říkám, stačí dva povedené a vyhrané zápasy a jste jinde.