V létě se vydali na poněkud odvážnou cestu. V minulém ročníku divize skončily Vítkovice až čtvrté, přesto se vrhly po nabídce z Vratimova, který své místo ve třetí lize dal všanc. Jenže žádné nadšení z výzvy, která by v budoucnu mohla vyvrcholit návratem do profesionálního fotbalu. Ostravané si uřízli pořádnou ostudu.

Kupa porážek, celkově čtyři získané body za stejný počet remíz. To je vše, co v první polovině třetí ligy uhráli. Poslední příčka s dvanáctibodovou ztrátou na nesestupové šestnácté místo. „Jsem nespokojený. Je to nepříjemné,“ ví šéf Martin Hloch.

Přiznává, že z dnešního pohledu se může jevit jako chyba tah, kdy se Vítkovice pustily k posunu o patro výš. „Morálka některých lidí, kteří se točí kolem fotbalu, a to včetně hráčů, není na nejvyšší úrovni. Někteří lidé nás tak opustili. Jedni z výkonnostních důvodů, jiní díky tomu, že se prohrávaly zápasy, které se prohrát nedaly. Ani jinak nevím, jak bych to popsal,“ povzdechne si.

Konkrétní být nechce, nicméně pokud umíte číst mezi řádky, je jasné, co svými slovy myslí. „Mít tu právníka, tak mi řekne, ať některé věci nezmiňuji. Co na to ale chcete říct?“ ptá se Hloch.

„Když vidíte přípravu, víte, jak ti kluci umí hrát, a pak se stanou věci, které se staly, tak je úplně jedno, s kým to hrajete. Možná to byla i moje naivita. Kdybychom neměli v klubu škodnou, tak patnáct bodů bychom mít mohli,“ odhaduje Martin Hloch odvážně.

NA LAVICI MISTR S BANÍKEM

Start sezony, kdy mužstvo nemělo jednoduchý los, si zdůvodňoval kvalitou soupeřů. Zlepšení ale nepřicházelo ani s postupem času, kdy Vítkovice narazily na přímé konkurenty v boji o záchranu. V tom momentě vše Hlochovi došlo.

„Říkáte si: Chyby? Vždyť to je ve fotbale normální. Ale pak i se ‚slabšími‘ protivníky dostáváte pořád stejné góly. Stačí pětkrát vystřelit, jsou z toho čtyři branky. Zvláštní situace. V té chvíli jste na pochybách, ale pak vám to začne docházet. Uděláte si statistiku a ta je nepříjemná,“ krčí rameny Martin Hloch.

Co myslí konkrétně? „Inkasujete v prvních minutách, a pak když vyrovnáte, nebo se ve skóre přiblížíte, tak bryskně do pěti minut zase obdržíte branku. A to se opakuje. Do toho se kouknete na videa, zjistíte další okolnosti, a je vám to téměř jasné,“ přibližuje.

Fotbalisté Vítkovic v zimní přípravě porazili SFC Opava B 4:2.Zdroj: MFK Vítkovice

„Když má někdo zájem, abyste prohrál, tak je jedno, jestli hrajete s Barcelonou, nebo s Horní Dolní. Jen sedíte a říkáte si, co s tím uděláte. A do toho nepomohla zranění,“ podotýká Martin Hloch.

Tehdejší trenér Karel Semelka nabízel několikrát během podzimu rezignaci, Hlochovi však bylo jasné, že touto změnou nejspíš ničeho nedosáhne. V zimě už ale na to došlo. Nyní tým vede Peter Drozd, bývalý ligový obránce a mistr s ostravským Baníkem z roku 2004. „Už to přijít muselo,“ vysvětluje Hloch.

„Peter je solidní člověk, který působí jemně, ale má své názory. Byl to určitý proces, u kterého sedělo pár lidí a nakonec padlo jeho jméno. Když pak jsme se bavili, vypadal fajn a odhodlaně pomoci. Věřím, že se bude dařit, i když to bude těžké,“ přikyvuje předseda.

HLAVNĚ NEBÝT ÚPLNÁ KOPYTA

V klubu ale zůstal i Semelka, pomáhá realizačnímu týmu. „Doufám, že jsme se škodné zbavili, věřím tomu, byť ruku do ohně bych za to nedal, a nastoupíme na dobrou cestu. Vnitřně jsem se přesvědčil, že než to zabalit, je lepší se pokusit o nemožné. A jestli jít do divize, tak ne se čtyřmi, nebo osmi body. Pokusíme se o malý zázrak,“ zní odhodlaně Martin Hloch.

O tom, co by byl úspěch, není třeba se bavit. „Jasně, že záchrana,“ nebojí se Martin Hloch to vyslovit. „A když se nepodaří, tak chci, aby si lidé řekli, že nejsme kopyta, jak to podle tabulky vypadá. Že něco umíme. Jsme tradiční klub, Vítkovice tu vždy byly a doufám, že nadále budou. Udělám pro to vše,“ slibuje.

V aktuální situaci mu pomáhají zkušenosti z podnikání. „Jsem naučený se připravit na černé scénáře. Pere se to ve mně, když vidím realitu v tabulce i zranění hráčů, protože ti, kteří tu zůstali, mě zase naplňují optimismem,“ líčí.

„Být sázkař, tak všechny své peníze na naši záchranu nedám, ale byl bych hlupák, kdybych se o ni nepokusil a neudělal pro ni vše. Zároveň kdybych si vyhodnotil, že to nemá žádný význam, tak do toho nejdu a v klubu nejsem,“ uzavírá pozitivně Martin Hloch.

Příprava Vítkovic byla poměrně solidní. Je to před startem jara, který přijde v neděli 5. března doma proti Frýdlantu nad Ostravicí, příslib lepších zítřků?