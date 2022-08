Vítkovice dál na nule. Poslední půlhodinu dohrávaly o deseti

„Paradoxně v deseti jsme si vypracovali více šancí než v plném počtu,“ pousmál se trenér Karel Semelka. Na mysli měl břevno Žáka z přímého kopu, nebo střely Cacka a Němce, s nimiž si poradil hostující gólman Petráš.

„Takhle jsme byli hlavně v prvním poločase strašně bojácní. To bylo špatné. Měli jsme zbytečný respekt, i když síla soupeře byla znatelná. Je vidět, že spolu hrají dlouho. Jak ale říkám, paradoxně jsme hráli lépe v oslabení,“ dodal Semelka.

Nula na kontě bodů a z toho vyplývající šestnáctá příčka Semelku mrzí. „Spokojeni určitě nejsme, ale zároveň nepanikaříme,“ upozornil. „Spíše je škoda, že jsme neuhráli ani bod ve Frýdlantu, protože Hodonín je velmi kvalitní celek s bývalými ligisty a druholigisty. Věděli jsme, že to bude těžký soupeř, výborný na míči, což se potvrdilo. Už v přípravě měli dobré výsledky,“ poukázal na to, že sok porazili druholigový Vyškov (2:0), či Slovácko B (3:0).

Kouč Vítkovic: MSFL? Starost, ale radost převládá. Potvrdil spolupráci s Baníkem

Na úvod sezony pak deklasoval Znojmo sedmi góly. „Navíc máme mladé kluky, plnou marodku, vykartovaného Tamajku, takže naše možnosti byly omezené,“ poznamenal Karel Semelka.

Stále platí, že se Vítkovice chtějí vyhnout nepříjemným bojům o záchranu. „Za námi jsou dvě utkání. Rozdílná. Frýdlant bude asi spíše dole, naopak Hodonín patří podle mě k favoritům. Těžko teď hodnotit, protože neznáme Vrchovinu, Uherský Brod, a další, takže uvidíme,“ nechal vše otevřené s tím, že nakloněn je i případnému posílení kádru.

„Pokud se to podaří, přivítali bychom to. Přestupové období je do září, takže se o něco pokusíme,“ slíbil Karel Semelka.

Rozhodly dva údery v závěru! Vítkovice vyhrály na Hlubině a v MOL Cupu postupují

Těšila ho podpora i v poměrně vzdálených Markvartovicích, kde Ostravané budou hostit ve středečním duelu 1. kola MOL Cupu Kvítkovice (17 hodin). „Ukáže nám to dalšího účastníka MSFL, myslím si, že to bude vyrovnanější fotbal, než s Hodonínem. Hratelnější. Dáme příležitost klukům z lavičky i navrátilcům po zranění. Proto je to pro nás důležitý zápas,“ měl jasno Semelka.

Lákavý je však i postup, protože v další fázi už budou čekat celky z nejvyšší soutěže, včetně ostravského Baníku. „Bylo by skvělé si zahrát třeba s prvoligovým soupeřem, nicméně důležitější je soutěž a body v ní,“ připomněl na závěr Karel Semelka.