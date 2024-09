poněkud víc. „A myslím si, že to tak mají i kluci. Věděli jsme, že domácí nemají moc dobrou výstavbu hry, víceméně jen nakopávali dlouhé míče a sbírali odražené. Vepředu už jim to pak fungovalo a uměli nás trápit, být nebezpeční a dostávat nás pod tlak. Naopak my měli problém míč nahoře udržet, všechno se nám jednoduše vracelo zpět,“ uznal Skotnica.

Ve druhé půli došlo na prostřídání, které Ostravanům pomohlo. „Otevřela se nám pak některá okénka, ale neuměli jsme jich využít. Nakonec z toho byla jen Skopalova možnost, ale nedosáhl pořádně na míč, takže mířil mimo. To bylo od nás vše,“ mrzelo kouče. „Nakonec si díky výkonu Hatoně vezeme alespoň bod, který se počítá. Stejně jako čisté konto,“ podotkl Zdeněk Skotnica.

Možná se na týmu podepsal nedělní duel v kombinaci s tím, že většina hráčů přes den pracovala. „A to ještě budeme hrát hned v sobotu,“ poznamenal šéf hlubinské střídačky, přičemž v jednu chvíli navíc málem přišel o stopera.

Po srážce Dominika Dybala s Davidem Kedroněm byla na ploše krev, domácí hráč duel ani nedohrál a už ve 34. minutě musel dolů. Dybal naopak střetnutí dokončil. „Ale pět minut se nehrálo, obvazovali nám ho horem dolem a vypadalo to všelijak škaredě. Kedroň ale dopadl ještě hůř. Tam to zastavit nešlo,“ vylíčil Skotnica.

„I tak ale v sobotu na Blansko nějaké změny budou. Hráli jsme během tří dnů dva zápasy, takže zátěž musíme rozdělit, ale tak, aby to nepoznamenalo kvalitu. Musíme to promyslet. Uvidíme, jak kluci budou vypadat na tréninku,“ přiznal. „Každopádně potřebujeme bodovat, ideálně vyhrát, protože tabulka se enormně vyrovnává, všichni sbírají body se všemi, a jen Znojmo ztrácí. Jako vás dvě výhry vykopnou nahoru, tak dvě porážky vás srazí. A my musíme napravit i poslední domácí blamáž,“ připomněl Zdeněk Skotnica výprask 0:5 od Zlína.

Sám trenér si klání ve známém prostředí užil. Nejen proto, že zde hrál, ale také z důvodu, že na zápas vyšel jen pár minut před srazem. „A pěšky,“ usmál se. „Z domu to mám asi kilometr. Bylo to zajímavé, protože jsem zde hrál, dost jsem toho zažil, jsem odchovanec Frýdku, takže jsem cítil po těle mrazení a nervozitu. Jakmile se ale písklo, spadlo to ze mě a po celých devadesát minut jsem se snažil klukům pomoci k výsledku. Ale bylo to příjemné vzpomínání, že tady jsem se fotbal naučil a odsud jsem se dostal mezi profesionály,“ uzavřel Zdeněk Skotnica.

FK Frýdek-Místek – Unie Hlubina 0:0

Rozhodčí: Lukašík – Dudek, Dedek. ŽK: Obuch, Harušťák, Rubý – Dybal, Hrušovský, Badošek. Diváci: 527.

Sestava Hlubiny: Hatoň – Nevřela, Hrušovský, Dybal, Frébort – Šindler (63. Badošek), Förster – Fulnek (76. Macíček), Skopal, Sotorník (81. Látal) – Ligač (63. Janjuš). Trenér: Skotnica.