/ANKETA DENÍKU/ Fotbalová sezona o víkendu začíná i v nižších soutěžích. Rozjíždí se také divize F, v níž je několik nových mužstev. Kdo je favoritem na vítězství v soutěži a postup do Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL), a kdo naopak outsider, který nakonec spadne do krajského přeboru? Hlasujte v anketě Deníku.

FC Hlučín – MFK Vítkovice | Video: Deník/David Hekele

Minulý rok čtvrté nejvyšší soutěže vyhrála Karviná B, která nyní již bojuje o patro výš. Který mančaft bude po rozšíření na šestnáct mužstev na nejvyšší příčky aspirovat letos? Bude to loňský nováček Hlubina, dosáhne na kýžený postup rezerva Opavy, Valašské Meziříčí, vrátí se do MSFL Vítkovice, nebo se předvede nováček z Řepiště? Pochopitelně může naopak někdo překvapit. Co třeba Havířov?

Stejně jako na opačném pólu tabulky, jemuž se budou chtít vyhnout týmy jako Břidličná, Bruntál, i nováčci Jeseník a Vratimov. Polepší si třeba Frenštát pod Radhoštěm?