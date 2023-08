O charakteru duelu, v němž vládly ofenzivy nad obranami, vypovídají vedle konečného výsledku také slova domácího kouče Zdeňka Skotnici. „Bláznivý zápas pro fanoušky, infarktový pro trenéry. Takhle bych to shrnul v jedné větě,“ usmíval se trenér.

Domácí prohrávali už po půlminutě, když chybu v rozehrávce potrestal Višňa. Netradiční střelec Kalay však ještě do poločasu uzavřel hattrick, Hlubinu nezlomilo ani brzké snížení hostů. Podobný scénář se opakoval i po obrátce, skóre pak v nastavení zakončil čtvrtým zásahem Kalay. „Za dva roky nedal tolik gólů, co teď,“ nechápal ani sám Zdeněk Skotnica.

Polanka s Hlubinou velkou show nenabídli. Na vrácení vstupného, řekl domácí kouč

„Kvůli třítýdenní dovolené vynechal většinu přípravy. Dosud toho moc neodehrál, ale kvůli dobře hrajícímu Badalyanovi a absenci Chlopka jsme mu našli nový post na kraji zálohy, a zatím nadmíru splňuje to, co očekáváme,“ poukázal Skotnica na fakt, že už minule v Polance měl podíl na obou gólech.

„Ale jsem rád, že nás rychlá inkasovaná branka neovlivnila, naopak jsme se nastartovali k obratu. Přispěl k tomu i soupeř, který přijel s několika hráči z áčka, chtěl hrát fotbal, takže jsme nehráli do plných a vytvořili si hromadu šancí,“ pochvaloval si šéf hlubinské lavičky.

Mrzelo ho, že vždy při dvougólovém vedení tým přestal hrát. „To, stejně jako některé jiné chyby, by se nám ve středu proti Slovácku mohly vymstít. Zbytečně to bylo napínavé až do úplného konce,“ uvědomoval si Skotnica.

Kouč Hlubiny o sezoně, novince i Slovácku: Nebojíme se, postup není nereálný

Na konfrontaci s předním českým klubem se těší. „Máme v pondělí i v úterý trénink, připravíme se na to a chceme být důstojným soupeřem. Pro Hlubinu je to svátek, takže doufám, že přijde hromada lidí, kteří udělají výbornou atmosféru,“ uzavřel Skotnica.

TJ Unie Hlubina – SFC Opava „B“ 5:3 (3:2)

Branky: 5., 36., 41. a 93. Kalay, 64. Konečný – 1. a 46. Višňa Florián Ashley, 75. Ligač.

Sestava Hlubiny: Otoupalík – Tomek (46. Vykopal), Förster, Badalyan (66. Sasko), Kalay, Petrík (66. Knedla), Schmutz (54. Konečný), Marciňa (76. Frébort), Hrušovský, Šindler, Bělíček. Trenér: Skotnica.