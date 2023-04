Vratimovský záložník Lukáš Duda dal letos v krajském přeboru šest branek. čtyři z nich nasázel v utkání proti Bolaticím.

Vratimovský záložník Lukáš Duda | Foto: Deník/VLP Externista

Vratimov brzy prohrával, do kabin šel ale ve vedení 3:2. Hattrickem se o to postaral šestadvacetiletý Lukáš Duda, který přidal jeden gól i po přestávce. Domácí tak především díky němu vyhráli 5:2.

„Hattrick už jsem asi někdy dal, ale čtyři góly, to se mi ještě nepovedlo,” řekl pro Deník. První gól dal po centru, druhý díky odrazu po přímém kopu. Hattrick završil po rohu a čtvrtý kousek přidal poté, co domácí Teplý zkoušel přelobovat gólmana Bolatic. „Odrazilo se to přímo ke mně. U všech gólů mi pomohl dobrý výběr místa,” dodal skromně.

Duda je pokladníkem týmu. „Držím kasu, hned jsem si to zapsal. Stejně mi to připomněli i kluci,” usmál se.

Vratimovu některé jarní zápasy nevyšly podle představ, tým je však stále v tabulce nahoře. Ze třetího místa ztrácí šest bodů na vedoucí Řepiště. A právě tyto dva týmy se o víkendu postaví proti sobě. „Bude to derby, čekám vyhrocený a kvalitní zápas. Oni chtějí postoupit, my chceme být taky nahoře. Známe se a hecujeme se,” prozradil.

Lukáš Duda dříve hrával za Karvinou, Vítkovice nebo Frýdek-Místek. Okusil tři nejvyšší české soutěže, byl na Slovensku i v Německu. Teď hraje krajský přebor. „Každý má nejvyšší ambice. Mým cílem je teď postup. A co bude pak, to se uvidí,” uzavřel.