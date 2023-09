/FOTO/ Fotbalisté Hlubiny zvítězili v sobotním utkání 7. kola divize F na hřišti Vítkovic v areálu Vista 2:0 a uhájili vedení v soutěži. Domácí trenér Martin Motyčka byl po změně stran vyloučen poté, co sprostě vynadal hlavnímu rozhodčímu Labašovi.

MFK Vítkovice - Unie Hlubina 0:2 (16. 9. 2023). | Foto: MFK Vítkovice

Hlubina šla do vedení v závěru první půle, kdy se prosadil Förster. Deset minut před koncem pojistil výhru Unie Sasko. V 55. minutě viděl červenou kartu vytočený domácí trenér Martin Motyčka, kterého rozzuřila odpískaná penalta proti jeho týmu. Tu následně hosté neproměnili.

„Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Kritika rozhodčího v přerušené hře s hanlivými výrazy mimo technickou zónu: „Kur*a do pi*e to nebyla penalta! Co to pískáš?! V prvním poločase si jasnou nepískl, kur*a!,“ píše v zápise o utkání hlavní rozhodčí Roman Labaš.

„Při návratu do technické zóny vztekle kopnul do lavičky náhradníků a dále hodil svou čepicí o lavičku jako projev nespokojenosti. Po udělení červené karty opustil technickou zónu bez dalších projevů nesportovního chování,“ stojí dále v zápise o duelu.

7. kolo divize F (sobota 16. 9. 2023):

Vítkovice – Hlubina 0:2 (0:1)

Branky: 40. Förster, 79. Sasko. Rozhodčí: Labaš – Votava, Godfryd. ŽK: Matejov, Friday Enebi, Tamajka, Widura - Petrík. ČK: 55. Motyčka (trenér Vítkovic). Diváci: 150.

MFK Vítkovice: Mrozek - Matejov, Widura, Tamajka, Friday Enebi Palej (79. Fulier), Michlík, Lateef Olawunmi, Junior Eke (64. Nieslanik), Chylek (46. Gaži). Trenér: Motyčka.

Unie Hlubina: Hatoň – J. Frébort, Tomek, Vykopal, Förster (83. Schmutz), Badalyan (71. Foniok), Kalay (64. Marciňa), Petrík (64. Konečný), D. Frébort, Bělíček. Trenér: Skotnica.