Fotbalisté Hlubiny porazili v sobotním zápase 10. kola divize F Bílovec 2:0 a upevnili si vedení v soutěži. O obě branky se postaral útočník Gevorg Badalyan.

Fotbalisté Hlubiny porazili Bílovec a pojistili si vedení v divizi. Na snímku v popředí trenér Unie Zdeněk Skotnica. | Foto: TJ Unie Hlubina

„Jsem moc rád, že se nám vrátil do sestavy Badalyan, který bojoval dva zápasy s virózou a potvrdil tak, že je opět ve formě,“ řekl Deníku na úvod hodnocení trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica, jenž však nebyl se vstupem do utkání vůbec spokojený.

„Prvních dvacet minut jsem svůj tým nepoznával. Byla to hrůza,“ kroutil hlavou kouč ostravského mužstva. „Byl to strašlivě bojácný výkon, který by nestačil ani na tým z I.B třídy. Vrcholem byla tyč z tutové šance hostů,“ vykládal Zdeněk Skotnica.

„Ze všeho toho trápení nás vysvobodila první šance po rohového kopu a hned z toho byl nádherný gól Badalyana po spolupráci s Kalayem. Od té doby se kluci uklidnili a hráli jsme náš fotbal,“ připomněl trenér Hlubiny branku na 1:0 z 23. minuty.

„Ve druhé půli se hrál bojovný fotbal z obou stran s minimem šancí. Nás naštěstí uklidnil druhý gól hlavou Badalyana na zadní tyči po centru Fréborta. Výsledek jsme si pak už pohlídali a všechny body tak zůstali doma,“ dodal Zdeněk Skotnica.

10. kolo divize F (sobota 7. 10. 2023):

Hlubina – Bílovec 2:0 (0:0)

Branky: 23. a 66. Badalyan. Rozhodčí: Lukašík – Sklář, Mitura. ŽK: Förster, Marciňa – Krayzel, Kollek, Heiník. Diváci: 126.

TJ Unie Hlubina: Hatoň – Bělíček (78. Knedla), Tomek, Šindler, J. Frébort – Marciňa (72. Petrík), Förster – Hrušovský, Kalay (78. Sasko), Konečný (56. Blahuta) – Badalyan (72. Foniok). Trenér: Skotnica.