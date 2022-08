Mužstvo opustil jen Roman Fischer, který však přešel do pozice kouče, a spolu s ním i Matyáš Falhar a Štěpán Hon. Naopak přišli Dominik Dybal (Bílovec), Dominik Římánek (Táborsko) a Eliáš Hon (hostování z Hlučína). „Jsem rád, že Roman Fischer zůstává, byť v jiné funkci. Bude trénovat mládež a se mnou povede áčko. Ale když by bylo třeba, je schopen zaskočit a nastoupit,“ řekl René Vojtěšek.

„Pak jsme Hona vyměnili za Hona, jelikož Štěpán se chce věnovat studiu. Eliáš, který byl na přípravě v Hlučíně, by ale mohl být do budoucna velmi zajímavý,“ poznamenal. „A tím, že jsme dotáhli Dominika Římánka, zbytek kádru zůstal pohromadě, což bude naší výhodou, tak jsme spokojeni. Navíc nováčci zapadli herně i charakterově,“ dodal Vojtěšek.

Stabilizace mužstva se může ukázat kladem, vzhledem k nedostatku času se během krátké letní přípravy pořádně sehrát. „Není to jako v zimě, kdy máte devět týdnů, tady se bavíme o nějakých dvou třech. Bylo to hodně i o hráčích, kteří by se měli do určité míry připravit sami individuálně, aby na taktické věci zbyl čas,“ vysvětlil René Vojtěšek.

Na klidu mu neubírá, že Polanka v přípravě podlehla Hlubině (1:2), Novým Sadům (1:3) a v předkole MOL Cupu Bílovci (1:2). Těší ho přístup hráčů.

„Na tom měla určitě vliv minulá úspěšná sezona. Na druhé straně podle mě tady v Polance ten poctivý přístup byl vždycky. Od začátku jsme se to snažili takto nastavit, aby zde byli opravdu hráči, kteří chtějí a chtějí se posouvat, byť je to amatérský fotbal. S tím souvisí i to, že máme řadu mladých hráčů. Jedno z nejmladších mužstev v soutěži,“ podotkl kouč, který zkoušel v létě i nové rozestavení.

Ambice má Polanka nejvyšší. „Na sezonu jsme určitě připraveni. Chceme hrát co nejvýš, a každou neděli vyhrát,“ doplnil trenéra na závěr předseda klubu Radovan Řehulka.